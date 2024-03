Castrolibero (CS) – Un Premio al Merito per Ricordare il Prof Aldo CANNATA

Previste Borse di Studio a studenti e studentesse più meritevoli dell’IISS “Valentini-Majorana” di Castrolibero (CS), prestigiosa realtà scolastica del cosentino, cui il Prof. Aldo Cannata è stato apprezzato e stimato Dirigente scolastico.

Per onorare la memoria del Prof. Aldo Cannata, Presilano-celichese, calabrese illustre, scomparso prematuramente ( correva l’anno 2009), già Dirigente dell’Istituto Istruzione Superiore “Valentini-Majorana” di Castrolibero (CS), s’è realizzato un significativo e collegiale momento sinergico tra Istituzione Scolastica, il Comune di Castrolibero, che, allo stimato e apprezzato Prof. Cannata, ha dedicato una strada cittadina, la Famiglia Cannata (rappresentata dalle figlie Rosy e Flavia) e la meritoria e attiva A.N.D.E. Cosenza (Associazione Nazionale Donne Elettrici), rappresentata da una delegazione, guidata dalla Presidente Giovanna Giulia Bergantin, presente anche la Vice Presidente, Wanda Lombardi.

Una ricorrenza commemorativa nata non a caso, ma per soddisfare un’esigenza di assoluta civiltà: rappresentare ai giovani dell’oggi la figura fulgida del Prof. Aldo Cannata, che è stata persona e professionista molto stimata e ascoltata, per il suo riconosciuto prestigio, non solo nella sua comunità e nel mondo che tanto aveva a cuore: la Scuola.

Un cittadino che, fin da giovinetto, ha conosciuto le asperità della vita ed il dolore di immani perdite affettive che non hanno scalfito il suo carattere mite, il garbo innato e la dolcezza che accompagnava il suo rapporto verso il prossimo. Un agire, però, che non rinnegava momenti di rigore etico-educativi, finalizzati sempre al bene comune ed alla migliore prospettazione delle problematiche cui doveva conferire esaustive e condivise risposte.

Lo si ricorda, anche, per il suo bagaglio di virtù, quale cittadino- pubblico amministratore, sia della sua Celico, sia dell’Ente Montano, cui ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente. Un uomo votato alla mediazione, al ragionamento, con la sua dotta pacatezza riusciva a conferire ai consessi che lo vedevano partecipe un clima di pacatezza e serenità, proba e risolutrice.

La puntuale condivisione di un obiettivo sicuramente meritorio, per l’alto valore e significato educativo-didattico, ma anche per conferire valore all’aspetto – non sempre praticato – del non dimenticare personalità che nel mondo della Scuola e nella Società civile hanno lasciato un segno indelebile di operosità, intelligenza organizzativa, correttezza e rispetto di genere, amore per la cultura e soprattutto l’aver inculcato ai sui…discepoli un modello di etica e responsabilità per le nuove generazioni.

E’ nata così l’idea di associare, alla memoria di un indimenticato e lungimirante dirigente scolastico, un aspetto premiante di riconoscenza a testimonianza di un Ruolo significativo, svolto in tanti anni d’assiduo ed appassionato impegno, sia di educatore, sia di responsabile della prima citata realtà scolastica. Le Borse di studio previste, per l’anno scolastico 2023-2024, intitolate ad “Aldo Cannata”, sono riservate a studenti e studentesse più meritevoli dell’IISS Valentini- Maiorana. L’obiettivo delle due Borse di Studio è quello di valorizzare studenti/studentesse meritevoli e sostenerli nel realizzare il proprio progetto personale e professionale dopo il diploma.

E’ con questo spirito che i promotori hanno istituito le Borse di Studio – progetto molto gradito e voluto da Rosy e Flavia Cannata-sostenuto dagli Organismi sopra indicati, come segnale di vicinanza e incoraggiamento, quale esempio di impegno per conferire sicurezza e fiducia nel futuro alle nuove generazioni. “Perché solo con la forza di volontà e lo studio – hanno dichiarato – si possono ottenere ottimi risultati di prospettiva, nel lavoro e nella vita. Le Borse saranno consegnate a chiusura dell’anno scolastico, in occasione di una specifica cerimonia pubblica”.

Ed è in quest’ottica ottimale di condivisione, di un collegiale percorso, che s’è celebrato un Evento di particolare livello, sia per la tracimante partecipazione (di discenti e pubblico), ma soprattutto per la qualità degli interventi e di quanto, sulla figura del prof. Aldo Cannata, è stato pubblicamente affermato, nelle diverse ed appassionate testimonianze che si sono alternate.

S’è vista un’Aula Magna dell’Istituto di Castrolibero che ha fatto registrare la emozionante presenza di studenti e docenti, del personale della Scuola che ha assicurato ampia collaborazione nel corso della manifestazione.

L’apertura dei lavori è coincisa con un momento di comunicazione importante, oltre quello introduttivo e di saluto, con brevi accenni commemorativi, svolto a cura dell’attuale Dirigente scolastica del “Valentini-Majorana”, Mariella Gabriella Greco, che ha fattivamente contribuito ad esplicitare i contenuti del regolamento delle borse di studio, con un intervento mirato, chiaro, denso di contenuti istituzionali. Ha poi affermato: “Tutti i requisiti e i criteri del bando saranno altresì pubblicati sul sito web istituzionale della Scuola, unitamente al modello di domanda da presentare entro il prossimo 15 maggio p.v”.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, realizzata grazie alla tenace volontà di Rosy e Flavia Cannata, con l’apporto delle realtà che hanno puntualmente condiviso lo spirito e la valenza di una originale manifestazione, ha suscitato vivo interesse, con una presenza composta e fortemente interessata allo sviluppo del calendario dei lavori. Un avvicendarsi di interventi che hanno, nettamente, polarizzato l’attenzione del vasto uditorio. Prima di dare voce ai contributi in programma, è stato proiettato un video-ricordo sul Prof. Aldo Cannata, a cura di Attilio Clausi, che ha poi commentato e formulato altri aspetti del suo rapporto filiale, collaborativo e d’amicizia col dirigente scolastico. Si sono visti momenti diversi dell’azione didattica e professionale, che si sono succeduti con una sequenza tesa a richiamare una funzione socio-istituzionale, una presenza attiva, confermando lo spessore umano e di educatore del prof. Cannata.

Sulla figura e sull’azione dell’ex dirigente scolastico si sono svolti gli attesi interventi: del Sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, che è stato presente con una delegazione dell’Esecutivo comunale; di Davide Castagnello, presidente della Consulra Studenti IISS “Valentini-Majorana” di Castrolibero; di Giovanna Giulia Bergantin, presidente dell’ANDE-Cosenza. Per la famiglia Cannata, parole toccanti, sul filo di ricordi commoventi, sono state pronunciate dalla figlia Rosy.

Ed ancora, per le successive e accorate testimonianze, dense di affetto e di tappe salienti della vita del Prof. Cannata, l’uditorio ha compostamente seguito, con una dedizione evidente e con vivo interesse, quelle di: Enzo Caligiuri ( già Sindaco di Celico, ex Consigliere regionale e Vice Presidente dell’Assemblea elettiva, molto legato ad Aldo Cannata). Ed infine, con un uditorio sempre composto e attento, le dichiarazioni, cariche di emozione e di ricordi, che hanno reso fulgide le testimonianze dei Proff. Ernesto Manfredi e Mario De Bonis. Alla conclusione dei lavori, v’è stato un saluto ed un ringraziamento, altrettanto significativo, ricco di entusiasmo, da parte della Dirigente scolastica, Mariella Gabriella Greco.-

Castrolibero (CS), 05.03.2024