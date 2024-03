Gomme Michelin: quanti km si possono fare e le caratteristiche delle Total Performance

Quando si tratta di cambiare le gomme della propria automobile è sempre bene partire per tempo, cercando di capire quali possano essere quelle più adatte alle proprie esigenze. Con l’avvicinarsi della stagione primaverile non sono poche le persone che cominciano a pensare alla sostituzione degli pneumatici, da invernali a estivi.

In una società concorrenziale come la nostra, tra l’altro, può essere complesso destreggiarsi in modo autonomo sul battistrada ideale, soprattutto quando si va cercando un prodotto buono, non troppo dispendioso e durevole nel tempo.

Una soluzione pratica la offre la casa di produzione Michelin che con maestria ha perfezionato la struttura delle sue gomme che oggi riescono a percorrere dai 40.000 ai 60.000 km, naturalmente in base al veicolo e alla tipologia scelta.

Per esempio, le Primacy 4 sono fra i copertoni estivi più resistenti, con un indice di carico che arriva a sfiorare i 92, anche sulle usate. E se vi state chiedendo come reperire questa tipologia, la risposta è a portata di click.

Già perché vi basterà accedere comodamente a un’esclusiva sezione dedicata alle gomme usate michelin total performance | gommeconomiche.it che è un portale specializzato nella vendita di pneumatici nuovi, seminuovi o usati in ottime condizioni con offerte al massimo della convenienza.

Le caratteristiche delle Total Performance Michelin

Da sempre l’obiettivo della Michelin è quello di accompagnare l’automobilista nella scelta di un battistrada che soddisfi anche le esigenze più ricercate.

Il risultato è una gamma di alta qualità in grado di garantire sicurezza e solidità. Inoltre è tra le capaci ad adattarsi ai cambiamenti sociali, ma anche climatici, degli ultimi anni.

I suoi tecnici hanno studiato le condizioni meteo, le repentine variazioni e l’impatto che queste hanno sui guidatori, finalizzando prodotti che rendessero la massima efficienza, in ogni stagione.

Vediamo quindi le Total Performance Primacy 4. Si tratta di un modello estivo straordinariamente resistente, in grado di percorrere quasi 18.000 chilometri in più rispetto alla media di altri concorrenti e di ridurre del 22% lo spazio di frenata sul bagnato.

L’obiettivo è quello di offrire non solo una sicurezza costante, ma anche un notevole risparmio di carburante, grazie alla bassa resistenza al rotolamento che è responsabile del 20% del consumo.

Si tratta di gomme che, dunque, non solo si prestano alla perfezione per la stagione primaverile, estiva e autunnale, ma strizzano anche l’occhio alla sostenibilità, valore che non ha mai nascosto la produttrice Michelin.

Pneumatici Michelin Total Performance: nuovi o usati?

È sorprendente scoprire quanto le Michelin non solo mantengano, ma addirittura migliorino, le loro prestazioni nel tempo.

Come accennato, la caratteristica che ha attratto di più è la riduzione del 22% dello spazio di frenata su superfici bagnate, particolarmente evidente quando le gomme sono usate.

Ma com’è possibile? La risposta risiede nella qualità superiore delle mescole utilizzate, che incorporano polimeri specifici per affrontare condizioni bagnate. Questi polimeri migliorano le prestazioni, garantendo una guida sicura anche su strade scivolose.

Un altro elemento chiave è rappresentato dalle nuove scanalature rettangolari che conferiscono maggiore rigidità.

Un progresso tecnologico, ottenuto attraverso l’uso di più resine e meno oli che contribuisce a una guida più stabile con una quantità inferiore di materiale, dimostrando l’impegno costante di Michelin per l’innovazione.