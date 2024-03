Firenze. Porta al Prato: Luca Fumagalli uccide la madre Brunetta Salvestrini

Femminicidio a Porta al Prato. Luca Fumagalli, 59 anni, ha brutalmente ucciso l’anziana madre Brunetta Salvestrini, 85 anni originaria di Greve. Secondo quanto scrive La Nazione Luca Fumagalli da tempo era in cura per gravi problemi psichiatrici.

Il dramma familiare si è consumato in via di Santa Lucia.

Luca Fumagalli avrebbe prima aggredito l’anziana madre con violenti pugni per poi afferrarle il collo e strangolarla. Il cinquantenna aveva iniziato a dare in escandescenze già nel pomeriggio tanto che era dovuto intervenire uno zio per cercare di riportare la calma nell’appartamento in cui viveva con Brunetta Salvestrini. A chiamarlo in suo aiuto era stata proprio l’ottantenne.

Ma lo zio era stato aggredito dal nipote e raggiunto da un pugno in pieno volto ed era uscito per dare l’allarme. Chiesto l’intervento dei sanitari del 118 ma Fumagalli si era barricato in casa. Quando i Pompieri con un’autoscala sono saliti al primo piano e gli agenti della questura hanno fatto irruzione nell’abitazione, hanno fatto la macabra scoperta. La donna era a terra, senza vita.

Luca Fumaggalli è stato portato via in ambulanza in preda a una crisi nervosa e trasferito all’ospedale di Santa Maria Nuova per controlli legati alle sue condizioni di salute. E’ stato arrestato per omicidio e il pubblico ministero di turno Giuseppe Ledda ne ha disposto il piantonamento nella struttura sanitaria. Pare che sul corpo della donna siano stati trovati lividi sul collo, segno di un possibile strangolamento, anche se le esatte dinamiche saranno ricostruite grazie all’autopsia.