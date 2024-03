Intensa l’attività della compositrice Ada Gentile nei prossimi mesi

E’ una primavera molto impegnativa quella della compositrice abruzzese Ada Gentile, che da alcuni anni vive ad Ascoli Piceno. Il 6 marzo, alle ore 18, Radio Cemat (www.radiocemat.org) trasmetterà un suo recentissimo brano per orchestra, dal titolo “Un ricordo” che le è stato commissionato dall’Orchestra Sinfonica di Lecce e che è stato eseguito nel gennaio scorso a Lecce, Bari e Roma con la direzione del M° Paolo Lepore.

A L’Aquila, il 27 marzo, “I Solisti Aquilani” diretti dal M° Jonas Pitkänen eseguiranno il suo “Improvviso per archi” all’Auditorium del Parco nell’ambito della stagione concertistica. Il 18 aprile invece, a Vienna, al prestigioso “Schönberg Center”, ci sarà l’esecuzione del brano “Staccato dal mondo” da parte dell’ensemble “Wiener Collage”. Infine a maggio, a Torino, verrà riproposto dall’Ensemble Pentarte il concerto “Omaggio ad Italo Calvino” in cui figura un pezzo della compositrice, per violino e clarinetto, dal titolo “Gli invisibili”.

Oltre a ciò la Gentile dovrà lavorare ad un nuovo pezzo per orchestra che le è stato commissionato giorni fa dal M° Massimo Biscardi, Sovrintendente del Teatro Petruzzelli di Bari, per la rassegna “AUS ITALIEN” del 2025, da lui organizzata per la creazione e la diffusione di opere dei più importanti compositori contemporanei italiani. Il brano verrà eseguito nell’autunno prossimo dall’Orchestra del Teatro e mandato in onda in streaming insieme ad altri 4 brani della compositrice Ada Gentile ed un’ampia intervista.