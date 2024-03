Ceramiche Refin, da oltre sessant’anni realizza raffinate collezioni di grès porcellanato Made in Italy

Grazie ad un’esperienza affinata nel settore ceramico in oltre sessant’anni, Ceramiche Refin ha saputo affermarsi come uno degli attori di riferimento nel mondo delle superfici in grès porcellanato a livello globale. L’azienda italiana, infatti, dà forma a collezioni raffinate e moderne, in grado di esaltare l’unicità di contesti indoor e outdoor.

Diversi sono i valori su cui si fonda Ceramiche Refin. Molto importante è il Made in Italy, inteso come un autentico modello produttivo che coniuga cultura, storia ed etica del lavoro. Un’enfasi particolare è posta anche sull’eco-sostenibilità e sull’impegno per la salvaguardia dell’ambiente, patrimonio delle generazioni future. Il risultato? Collezioni uniche nel loro genere, resistenti, versatili e completamente riciclabili.

Per ciò che riguarda le opzioni proposte dall’azienda italiana, sono concepite per offrire infinite possibilità creative, così da rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza d’arredo. Cominciamo da TAMASHI, un gres porcellanato effetto legno che s’ispira alla natura dei legni più essenziali. Le superfici, pure e semplici, sono caratterizzate da fitte venature, prive di nodi, mentre la palette di colori è raffinata e ricca di sfumature. Ciò ha permesso di oltrepassare il tradizionale concetto di legno, per giungere ad una nuova contemporaneità.

Del tutto inedita e particolare, invece, è CERA. La collezione, che costituisce un vero e proprio racconto multisensoriale, reinterpreta il particolare processo di trasformazione della cera e l’imprevedibile grafica in cui l’elemento si cristallizza dopo la fusione. È osservando la linea da vicino che si rivela una straordinaria ricchezza di dettagli e di variazioni cromatiche, quali crepe, cavità e sfumature che impreziosiscono la superficie con movimento e personalità. A ciò si unisce la speciale finitura CeraSilk, che coinvolge non solo la vista, ma anche il tatto.

Quanto ad HALO, si tratta di una collezione di rivestimenti ad effetto mattoncino, nel formato da 6×24 cm. Caratterizzata da colori intensi e da una finitura lucida, alterna aloni chiari e scuri, patinature e morbidi rilievi, a cui si aggiungono volute irregolarità presenti lungo i margini. Il risultato è una proposta dinamica, contemporanea ed eclettica, dal forte impatto decorativo. Risulta infatti ideale per evidenziare i volumi dell’architettura e gli elementi d’arredo.

Particolarmente apprezzata dal pubblico è poi NAMIB, collezione che prende ispirazione da uno dei più antichi deserti del mondo, nonché patrimonio UNESCO. La linea, che esplora per la prima volta gradazioni avvolgenti e calde tonalità naturali, riesce a far coesistere con successo essenzialità ed immensità, trasportando lo spettacolo di una natura incontaminata dentro casa. Suggestiva e contemporanea, si distingue per una superficie apparentemente uniforme ma che, se osservata da vicino, rivela una ricchezza di dettagli e variazioni cromatiche uniche.

Un’ulteriore novità interessante? È il restyling di PRESTIGIO, concepito per ampliare la gamma di lastre ceramiche effetto marmo dell’azienda, in linea con i trend più recenti del settore. Espressione di uno stile classico che viene rivisitato in un’elegante chiave moderna, include importanti marmi naturali, provenienti dalle più famose cave italiane ed europee, proposti in cinque sfumature di bianco. Grafiche rinnovate, nuove finiture e maxi formati incrementano le potenzialità progettuali della materia.

Della proposta di Ceramiche Refin, infine, fa parte anche COQUILLE, collezione che esprime le particolarità della limestone, la pietra calcarea. Il tipico fascino degli elementi minerali viene sintetizzato in superfici ceramiche equilibrate, discrete e contemporanee. La linea, inoltre, è impreziosita da segni grafici calibrati, delicate inclusioni fossili e leggere venature, che si uniscono alle sfumature e ai chiaroscuri del fondo.