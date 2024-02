Il Catania stravince ed è in finale della Coppa Italia

Pubblico delle grandi occasioni al “Massimino”. Ventimila, hanno gioito, festeggiato, ma anche sofferto fino alla fine, perché il Catania, purtroppo, fa soffrire i propri tifosi, sempre, fino alla fine, ma il risultato da ragione ai rossazzurri: la finale della Coppa Italia di Serie C 2023/’24 sarà tra, Padova e Catania, entrambe vittoriose 2-0 nel match di ritorno delle semifinali dopo aver perso 0-1 all’andata, rispettivamente con Lucchese e Rimini.

Il Catania vince 2-0 con il Rimini, quindi, ribaltando la gara d’andata, è in finale.

Uno striscione recitava: “Novanta minuti: disfatta o gloria. Ventimila voci: vogliamo la vittoria”. E vittoria è stata, grazie alle reti di Cicerelli e Castellini, grazie, questa volta, ad una squadra che gioca, combatte anche se, a tratti, piomba nella non lucidità. Per gli etnei la Coppa è l’occasione per riscattare una stagione deludente: 15esimi in classifica nel girone C, con 34 punti e reduci dalla sconfitta di sabato a Taranto.

Il Rimini esce a testa alta dalla competizione, che li ha visti raggiungere un traguardo mai ottenuto prima, recriminando, a parer loro, un paio di decisioni arbitrali (fallo su Lamesta al 90° e gol annullato a Gorelli subito prima del triplice fischio). Il Rimini sperava di arrivare almeno ai supplementari, ma tutto è stato vanificando da un grande Catania, strameritata vittoria e, soprattutto, con un “Massimino” vestito a festa (presenti 218 tifosi biancorossi), non poteva essere altrimenti!

Sicuramente c’è ancora molto da lavorare, anche perché, non si possono deludere i ventimila che hanno riempito il “Massimino”, che hanno infiammato gli spalti di passione rossazzurra, spingendo la squadra ad un risultato finale che potrebbe salvare un’intera stagione e che darebbe un senso agli ingaggi fastosi e alla faraonica campagna riparatrice di gennaio. Pertanto, godiamoci questo momento, sperando di disputare i playoff da terza classificata.