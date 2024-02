Mi fanno male i denti quando mangio qualcosa di freddo: cosa fare?

Stavi mangiando qualcosa, magari qualcosa di freddo come un gelato, e di punto in bianco hai sentito una anomala fitta di dolore ai denti? Non devi assolutamente sottovalutare questo sintomo, perché potrebbe essere il primo segnale di problemi da risolvere con l’aiuto del proprio dentista e con l’uso di prodotti specifici.

In questo articolo vogliamo dirti tutto ciò che c’è da sapere nel caso in cui tu soffra di sensibilità improvvisa ai denti. Se vuoi saperne di più non ti resta che continuare a leggere nelle prossime righe.

Quali possono essere le cause?

Le cause possono essere molteplici, e non è facile riconoscerle se non si hanno le giuste competenze. Se un dente inizia a fare male quando si mangia qualcosa potrebbe essere in corso una carie. Un dente è cariato quando l’infezione ha iniziato a scavare attraverso il suo smalto, fino ad arrivare alle parti più interne e fragili, come ad esempio la polpa. In queste situazioni è necessario intervenire il prima possibile con una semplice otturazione. Ti consigliamo di non aspettare troppo tempo per rivolgerti al dentista, perché se la carie arriva troppo in fondo il dente potrebbe essere a rischio di devitalizzazione.

La forte sensibilità ai denti potrebbe derivare anche da un caso di gengivite, un’infiammazione che colpisce proprio le gengive. Di solito possiamo riconoscere la gengivite perché le gengive si gonfiano, perdono il loro colore roseo in favore di un rosso più intenso, e potrebbero sanguinare facilmente anche per un minimo contatto con lo spazzolino. La gengivite potrebbe dare il via alla regressione delle gengive: ciò significa che la parte più bassa del dente resta scoperta, e il contatto con cibi e bevande potrebbe provocare le famose fitte di dolore di cui abbiamo parlato nella nostra introduzione.

Infine occhio a quelle situazioni in cui lo smalto che ricopre il dente potrebbe essersi consumato. Chi digrigna la notte potrebbe ridurre di molto la superficie di smalto intorno ai denti a causa di questo continuo sfregarsi delle due arcate l’una sull’altra.

Come si risolve questo problema?

Rischiare di provare dolore ogni volta che si mangia o si beve qualcosa di caldo o di freddo è una vera e propria tortura. Per risolvere in maniera definitiva il problema hai a disposizione diverse soluzioni, che dipendono in buona parte da ciò che ha originato questa anomala sensibilità.

Il dentista, dopo aver verificato perché i tuoi denti sono così esposti al dolore, può consigliarti dei prodotti specifici, come colluttori e dentifrici. Sono ottimi ad esempio per la gengivite, perché possono aiutarci a curare le gengive in tempi brevi. Potrebbe essere necessaria anche una profonda pulizia dei denti, così da eliminare ogni traccia di placca.

Se invece il problema è relativo allo smalto oltre all’uso di appositi prodotti potrebbe essere il momento di andare più a fondo, con rimedi pensati appositamente per contrastare fenomeni come il digrignare i denti, noto anche come bruxismo. Indossando il famoso bite, che tiene le arcate separate durante la notte, si può evitare che i denti entrino in contatto tra di loro e di conseguenza limitare il consumo dello smalto.