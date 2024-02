Dosatori volumetrici e gravimetrici per le aziende: a cosa servono

I materiali in polvere e in granuli giocano dei ruoli fondamentali nei processi produttivi di alcune aziende, soprattutto per quelle che rientrano nel settore dell‘industria plastica, poiché il loro dosaggio incide in maniera considerevole sulla qualità dei prodotti finali.

Per questo motivo, senza l’utilizzo di tecnologie appropriate e dispositivi specifici, come i dosatori volumetrici e gravimetrici, le aziende possono incontrare diversi problemi durante la fase di produzione.

Nel seguente articolo andremo quindi ad approfondire cosa sono i dosatori volumetrici e gravimetrici, spiegando quali sono le differenze e gli ambiti industriali in cui possono rivelarsi molto utili.

Cosa sono i dosatori volumetrici

I dosatori volumetrici sono dei dispositivi in grado di erogare una quantità prestabilita di materiale, in base al suo volume, utilizzando appositi serbatoi di misurazione che si riempiono e si svuotano continuamente.

Questa pratica offre un’alta velocità di dosaggio, che risulta essere di vitale importanza per quelle aziende che necessitano di una produzione molto rapida e continuativa.

Sono diversi i settori industriali in cui i sistemi di dosaggio volumetrici vengono spesso utilizzati, tra cui:

industria plastica

Nei processi di stampaggio delle materie plastiche è richiesto un dosaggio continuo e veloce dei coloranti o agenti di rinforzo, in particolar modo quando la massima precisione non è necessaria.

Industria alimentare

Questi dispositivi sono molto utili nel dosaggio di farine, zuccheri e ingredienti secchi, perché hanno processi di produzione in cui la velocità di dosaggio è ritenuta essenziale.

Industria chimica

I materiali in polvere o granulari sono utilizzati per la produzione di detergenti, fertilizzanti o altri prodotti chimici che necessitano di un dosaggio rapido per garantire il mantenimento dell’efficienza produttiva.

Cosa sono i dosatori gravimetrici

I dosatori gravimetrici sono dei dispositivi che sono in grado di dosare il materiale in base al suo peso, permettendo un controllo preciso della sua quantità.

Sono ampiamente impiegati nei settori industriali dove la corretta dosatura dei materiali è di essenziale importanza, per garantire la qualità del prodotto finale.

I principali settori industriali in cui i dosatori gravimetrici vengono utilizzati sono:

industria plastica

Nei processi di produzione delle materie plastiche a volte è importante dosare con precisione gli additivi e gli agenti di rinforzo, in particolar modo quando si vuole avere un controllo accurato del materiale dosato e una maggiore qualità del prodotto finito.

Industria farmaceutica

Il dosaggio dei vari ingredienti che rientrano nel settore farmaceutico deve essere necessariamente preciso, per garantire l’efficacia e la sicurezza del prodotto finale, salvaguardando anche la salute dei pazienti.

Industria cosmetica

I dosatori gravimetrici risultano essere molto utili nel campo della cosmetica, in cui è richiesta una precisione nel dosaggio di coloranti e fragranze per poter ottenere prodotti di alta qualità o privi di difetti.

Le differenze tra dosatori volumetrici e gravimetrici

La differenza principale tra i due sistemi di dosaggio rientra nel loro procedimento di controllo e taratura del peso.

I dosatori volumetrici non tengono conto delle variazioni nel peso del materiale dosato durante il processo produttivo, mentre quelli gravimetrici riescono a farlo grazie ad una bilancia incorporata che può pesare il materiale in tempo reale.

Per questa ragione, la loro taratura risulta essere abbastanza differente.

Infatti, i dosatori gravimetrici richiedono una taratura iniziale accurata, a differenza di quelli volumetrici che necessitano di regolazioni più frequenti, poiché non riescono a tenere in considerazione le variazioni di densità del materiale.

Pertanto i dosatori che si basano sulla misurazione del volume possono presentare alcune limitazioni in termini di precisione, particolarità che li rendono più adatti a processi in cui la precisione assoluta non è essenziale, ma dove viene privilegiata la velocità.

I dosatori gravimetrici, invece, sono consigliati per quei processi industriali che richiedono una corretta dosatura dei materiali, in modo da garantire una buona qualità del prodotto finale e senza alcun difetto.

Sistemi di dosaggio volumetrici e gravimetrici per la lavorazione della plastica

Sul mercato ci sono diverse realtà che producono sistemi di dosaggio per la lavorazione della plastica, una tra queste è Vismec che offre dosatori gravimetrici e dosatori volumetrici.

La particolarità di questa azienda è che offre dosatori volumetrici più precisi rispetto alla media, perché consentono il dosaggio dei granuli plastici in modo da salvaguardare la precisione e mantenere la velocità.

Grazie alla loro maggiore precisione e velocità, si distinguono come una scelta eccellente per le diverse esigenze di dosaggio nella lavorazione della plastica.