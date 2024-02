Donald Trump domina in South Carolina: la nomination repubblicana è ad un passo

L’ex presidente Donald Trump stravince anche in South Carolina e continua la sua marcia verso la nomination repubblicana alla presidenza Usa. La competitor Nikki Haley accusa il colpo ma non molla. “Oggi non è la fine della nostra storia. Ho detto nei giorni scorsi che non avrei mollato a prescindere dal risultato della South Carolina, e sono una donna di parola: non mollo la battaglia quando la maggioranza dell’America disapprova Trump e Joe Biden” ha dichiarato l’ax ambasciatrice.

“È una giornata fantastica. È stata una vittoria migliore delle attese. Non ho mai visto il partito repubblicano così unito” ha affermato trionfante Donald Trump davanti ai suoi sostenitori a Columbia. “Joe Biden sta distruggendo il nostro Paese e il 5 novembre gli diremo Biden you are fired”.

Sul palco con l’ex presidente c’è il senatore repubblicano Tim Scott, suo ex rivale alla Casa Bianca. Scott è da molti indicato tra i papabili candidati alla vice presidenza con la governatrice del South Dakota Kristi Noem e l’ex candidato al 2024 Vivek Ramaswamy. Proprio Noem e Ramaswamy sono, secondo lo straw poll (sondaggio informale) della Conferenza dei Conservatori Americani, i due nomi in pole position per diventare vice dell’ex presidente.