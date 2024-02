Altro pareggio per Calzona sulla panchina del Napoli

“Dopo il terzo allenatore la vergogna non finisce”. È solo uno dei commenti “sprezzanti” che circolano sui social appena dopo il pareggio di Cagliari del Napoli di Calzona. Altro pari per Calzona sulla panchina del Napoli. Infatti a Cagliari finisce 1-1. Le reti di Osimhen al 65′ e Luvumbo al 96′.

Il Napoli non vince e non segna in trasferta da tre mesi (2-1 a Bergamo il 25 novembre). Al 35′ passa il Cagliari. Cross e colpo di testa di Rrahmani che batte il suo portiere. Ma il Var annulla per fuorigioco attivo di Lapadula. Al 43′ scontro aereo Meret-Juan Jesus e clamorosa palla gol per Luvumbo che a porta vuota mette a lato di testa.

Il Napoli di Calzona sblocca la partita al 65′ quando Raspadori recupera palla, la mette in mezzo e Osimhen solo di testa la deposita in rete. Il nigeriano lascia il campo zoppicando all’85’. Il Cagliari prova a reagire e al 96′ trova il gol del pareggio con Luvumbo. La prossima avversaria è la Juve…nulla di buono all’orizzonte per il Napoli campione d’Italia in carica.