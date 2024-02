Pioli torna a sorridere: inizia a svuotarsi l’infermeria del Milan

Kalulu e Tomori hanno svolto tutto l’allenamento in gruppo. Con loro c’era anche Calabria. L’infermeria si svuota e ora rimane solo Pobega e la linea difensiva ritrova tutti i suoi uomini. Non li rivedremo titolari già contro l’Atalanta. Ma la notizia è bella per Pioli.

L’ultima partita di Kalulu risale al 29 ottobre (Napoli), l’aveva fermato una lesione al tendine del retto femorale sinistro che il 2 novembre l’aveva costretto all’intervento chirurgico. L’ultima di Tomori è del 22 dicembre (Salernitana), messo fuori causa da una lesione miotendinea al bicipite femorale destro. Per la cronaca, prima di rifare capolino nel primo round col Rennes, Thiaw era rimasto fermo ai box due mesi e mezzo.

Malick e Tomori erano i due centrali titolari designati a inizio stagione, e Kalulu il primo riservista. Questa considerazione spiega le difficoltà difensive del Diavolo, che ha costretto Kjaer agli straordinari, Hernandez a giocare in mezzo, ha chiamato al debutto il baby Simic e richiamato Gabbia dal Villarreal in tutta fretta.

In questo contesto si è mosso Pioli, che ora dovrà decidere i tempi di reinserimento di coloro che sono guariti. In vista degli ultimi tre mesi di stagione, in cui occorrerà raggiungere almeno l’obiettivo della qualificazione in Champions, non ci poteva essere novità migliore per Pioli e per il Milan.