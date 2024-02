Il giornalista e scrittore battipagliese Andrea Picariello ha dato alle stampe il suo romanzo d’esordio

Andrea Picariello ha dato alle stampe il suo romanzo d’esordio. “Nudo” (Saggese Editori, 120 pagine) tratta il percorso di chirurgia bariatrica affrontato dall’autore per combattere l’obesità di tipo patologico di cui era affetto. Un viaggio che passa anche – e soprattutto – per la psicoterapia. Un lavoro, quello sulla propria mente, che Picariello ha portato avanti di pari passo, grazie al supporto di specialisti, con quello chirurgico.

Attraverso il racconto di quei giorni, dalla decisione di sottoporsi all’intervento, passando per l’intera fase pre e post operatoria, il giornalista ricompone come un puzzle i pensieri che albergano nella mente di un paziente bariatrico affetto da obesità patologica. Una malattia che prende di mira anche la testa, oltre che il corpo. Picariello lo fa anche attraverso delle note, scritte negli anni antecedenti all’intervento chirurgico, scritte sul proprio cellulare in cui riversa tutto il suo disprezzo e fastidio verso la propria figura. In esse l’autore parla di temi purtroppo ricorrenti tra i giovani, come l’autoaccettazione e il suicidio.

«”Nudo” è il mio manifesto, la mia rivendicazione di libertà e di appartenenza al mio corpo, finalmente – afferma Andrea Picariello -. “Nudo” è il frutto di un lavoro nato come una confessione silenziosa tra le pareti invisibili del mio computer, dov’era previsto che rimanesse. Tra le pagine c’è racchiusa una parte della mia vita fatta di contrasti, di autolesionismo, di obesità patologica. C’è paura, c’è dissociazione, c’è voglia di gridare e voce persa per strada. In “Nudo” sono contenute cose che non ho mai rivelato, che a volte non sono nemmeno riuscito a dire ad alta voce davanti alo specchio. In “Nudo” c’è una vita come tante, che passando per una sala operatoria e soprattutto per un percorso psicologico, trova la forza adesso di librarsi in volo. Perché nessuno a questo mondo ci insegna ad accettare il nostro corpo. È un percorso da autodidatti, l’amor proprio. Sta a noi cominciare e fare la prima mossa».

Cosa si nasconde sotto i vestiti delle persone? Cosa ci rende nudi per davvero? Come si fa a trovare il coraggio di porsi davanti allo specchio, senza alcun filtro e sovrastruttura, e riuscire a riconoscersi? Sono le domande che si pone Andrea, seduto al solito bar del centro insieme a Manuel, uno dei suoi più cari amici. Annegato nel caffè macchiato, sente sorgere all’improvviso l’impulso di cambiare la propria vita per mettersi alla ricerca di se stesso. Nudo è un romanzo autobiografico che racconta nel dettaglio il percorso di chirurgia bariatrica intrapreso da Andrea, partendo dalla prima visita con il chirurgo, passando per la psicanalisi e la rieducazione alimentare, fino all’intervento e ai primi passi nella sua nuova vita. A motivarlo, il desiderio di lasciare indietro un corpo che non si è mai del tutto legato all’anima che racchiude, schiacciata sotto il peso di centoquaranta chili. Un viaggio nella mente del protagonista affetto da obesità patologica, che passa anche e soprattutto attraverso le segretissime note sul suo cellulare, valvola di sfogo in cui per anni ha racchiuso tutta la rabbia, l’angoscia e il rammarico verso il proprio aspetto, e dove oggi, finalmente, riescono a trovare spazio anche le prime briciole di serenità. Tra episodi intimi e profondamente segnanti, supportato da specialisti e dall’amore incondizionato delle persone a lui più care, Andrea svela tutto ciò che si nasconde dietro la sua esperienza con la chirurgia bariatrica, ad oggi uno degli strumenti più utilizzati ma allo stesso tempo stigmatizzati per combattere la malattia.

Andrea Picariello, nato a Battipaglia nel 1997, è un giornalista pubblicista dell’OdG della Campania. Dopo aver iniziato la sua carriera in un’emittente radiofonica locale, ha collaborato con diverse testate giornalistiche campane. Nel 2021 ha fondato una sua testata musicale e, successivamente, specializzandosi in ufficio stampa e informazione sportiva, ha gestito la comunicazione stampa e social di società di calcio dilettantistico. “Nudo” (2023, Saggese Editori) rappresenta il suo esordio letterario, un romanzo autobiografico che offre uno sguardo dettagliato sul suo percorso di chirurgia bariatrica.