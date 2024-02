Banqueting per cerimonie ed eventi

Quando una coppia deve organizzare il suo matrimonio, e quindi uno dei giorni più importanti della sua vita, può andare a chiedere informazioni a un servizio professionale di banqueting, tenendo presente che ormai non tutti gli individui che si sposano scelgono la soluzione classica relativa al festeggiamento al ristorante, in quanto si tratta di una scelta che per forza di cose impone alcuni Vincoli.

Quindi per fare alcuni esempi festeggiare e organizzare un ricevimento del ristorante significa non poter addobbare la sala a proprio piacimento, perché comunque parliamo di un ambiente dove ci sarà una sala specifica da utilizzare per il matrimonio, ma che sarà gestita dai proprietari del ristorante, i quali ovviamente decideranno tutto quello che ha a che fare con l’aspetto estetico del posto.

Ovviamente ci sono ristoranti che rispetto ad altri propongono un livello più alto dal punto di vista estetico, perché per esempio dispongono di piatti e posate speciali, ma in realtà rispetto a quello che può proporre una ditta di banqueting e catering, la scelta sarà assolutamente molto più limitata.

Tutto questo è legato al fatto che si tratta di due attività molto diverse perché comunque un ristorante è un locale aperto ai suoi clienti con un menù specifico che può essere ovviamente modificato, ma dove ci sono dei punti di riferimento e cioè dei piatti e delle specialità specifiche.

Invece nel caso delle aziende di banqueting e del catering si tratta di realtà che personalizzano l’offerta per ogni singolo cliente, cercando di adattarsi alle sue esigenze, ma soprattutto portando il cibo insieme a tutto il resto del servizio direttamente sul posto dove si vuole festeggiare, senza avere quindi nessun tipo di vincolo con nessuna struttura.

Questo è il motivo per il quale questo tipo di servizio diventa interessante per chi si vuole sposare, nel senso che magari una coppia deciderà una location insolita e suggestiva come per esempio un palazzo storico o un castello, perché desidera uno sfondo indimenticabile anche per gli ospiti, come simbolo per coronare il proprio sogno d’amore.

Scopri tutte le opzioni che offre un servizio di marketing per il tuo matrimonio

In questi casi quindi quello che dovrà fare la coppia è andare subito a rivolgersi agli esperti che lavorano nell’azienda relativa al banqueting che fornirà tutte le risposte che servono per arrivare a un accordo su tutti gli aspetti compresi quelli economici, con lo scopo di soddisfare le aspettative e i desideri della coppia.

Abbiamo già accennato come una delle comodità di questo servizio è il fatto che l’azienda raggiungerà la coppia in qualunque location per preparare e servire cibi e bevande, mettendosi d’accordo prima.

Tutto questo al di là se parliamo di una location all’aperto o al chiuso perché questo dipende dalla stagione e dalla scelta degli sposi, perché in ogni caso l’azienda sarà anche disposta a utilizzare delle cucine da campo, le quali vengono assemblate e montate specificatamente per quel matrimonio.

In alcuni casi addirittura è prevista la possibilità di montare strutture esterne sotto le quali mettere le sedie e i tavoli per gli ospiti presenti all’evento, in modo da essere pronti in caso di pioggia o di intemperie climatiche non previste.