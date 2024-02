Bicicletta elettrica: perché tutti dovrebbero sceglierla

E se sotto questo sole fosse bello pedalare, ma senza sudare? Quasi in modo innato, quando si parla di biciclette, salta alla mente degli amanti della musica italiana il successo di Francesco Baccini degli anni ‘90.

La bicicletta è da sempre uno dei mezzi più amati al mondo. D’altronde è la prima sella sulla quale si monta da piccoli, nonché la prima forma di indipendenza, e continua ad essere molto apprezzata anche quando si diventa grandi grazie ai benefici che porta con sé.

C’è chi la definisce addirittura una medicina naturale allo stress e, mai come negli ultimi anni, si sta adattando alle nuove tecnologie, acquisendo sempre più popolarità.

Precise e moderne, un modello che fra tutti si sta distinguendo dagli altri è quello elettrico. Si tratta di una tipologia di bicicletta in grado di raggiungere i 25km/h senza inquinare la città e permettendo a chi la utilizza di tenersi in forma, senza però faticare in modo eccessivo.

Come per qualsiasi altro mezzo di trasporto, al momento dell’acquisto si può decidere di scegliere un prototipo nuovo di zecca oppure, per contenere i costi e gli sprechi, uno usato in buone condizioni

Per chi si sta chiedendo dove trovarne una nuova o come comprare una bici elettrica usata il nostro consiglio è di affidarsi in entrambi i casi a rivenditori specializzati come Bikeen. In questo modo si ha la possibilità di lasciarsi guidare da professionisti e la garanzia di acquistare un modello performante sotto tutti i punti di vista.

Eventualmente, poi, in caso di seconda mano vi è la possibilità di sostituire qualche pezzo usurato. E per chi ancora si domanda perché dovrebbe utilizzare una bicicletta elettrica, in questo articolo andremo ad analizzare come funziona questo mezzo di trasporto, fino ai vantaggi, sia salutari che ambientali.

Come funziona la bicicletta elettrica

Introdurre i lettori al cuore pulsante della rivoluzione ciclistica moderna è essenziale per comprendere appieno il fenomeno delle biciclette elettriche. Il funzionamento di questi veicoli è sorprendentemente semplice e rivoluzionario.

Spesso denominate e-bike, sono dotate di un motore alimentato da una batteria ricaricabile che entra in azione quando si pedala o in alcuni modelli può essere attivato manualmente.

L’energia supporta l’utente, riducendo lo sforzo richiesto e consentendo di coprire distanze più lunghe, divertendosi, senza affaticarsi eccessivamente, riducendo le emissioni di gas serra e toccando, come già accennato, i 25 km/h.

Per questo motivo, negli ultimi anni, è diventata una delle più scelte dalle persone in qualsiasi occasione. Non è pensata esclusivamente per praticare sport, anzi il suo utilizzo più frequente è quello di sostituire quando è possibile, le macchine e i motorini.

Ma quali sono i vantaggi tangibili di adottare questo modo di spostarsi?

I vantaggi per la salute e l’ambiente di utilizzare la bici elettrica

Imboccare la strada delle biciclette elettriche non è solo una questione di comodità, ma anche un investimento nel proprio benessere e nell’ecosistema circostante. Vediamo quindi come può influire positivamente sulla salute individuale e sull’ambiente.

I benefici per la salute

Muoversi durante la giornata è fondamentale, ma non tutti hanno lo stesso fisico. La pedalata assistita riduce lo sforzo, permettendo di personalizzare il proprio allenamento.

Inoltre, essendo un’attività fisica, permette di migliorare la resistenza cardiovascolare e la forma fisica generale.

Vantaggi ambientali

Le biciclette elettriche non emettono sostanze nocive durante l’uso, contribuendo a ridurre l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane.

Perciò, l’adozione diffusa di e-bike può contribuire a diminuire il traffico veicolare, alleviando la congestione stradale e abbassando le emissioni complessive.

Utilizzare questo mezzo di trasporto può essere dunque una risposta alle sfide attuali, offrendo benefici tangibili per chi lo adotta e per l’aria che respiriamo.