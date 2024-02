“Non sono perfetto” è il nuovo singolo di Geepsity

Dal 23 febbraio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Non sono perfetto” (Kimura), il nuovo singolo di Geepsity.

“Non sono perfetto” è un brano malinconico dalla melodia pop e da un testo che, con la personalissima poetica dell’artista, parla d’amore e dell’amaro che lascia la fine di una relazione. Il pezzo è stato prodotto da 2.RO ed esce per l’etichetta indipendente Kimura Label.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Non sono perfetto” è un brano molto personale che parla della fine di una relazione e di quello che rimane dopo. Credo che tutti possano rivedersi nel testo e nella storia che racconta e spero che possa trasmettere emozioni alle persone che la ascoltano».

Il video di “Non sono perfetto” è un visual realizzato dagli animatori di Roby Manini Studio, in cui l’alter ego animato di Geepsity – già protagonista dei precedenti “Migliore amico” e “Brillo” – siede su una panchina e osserva l’orizzonte. Al suo fianco appare e scompare una ragazza quasi come un ologramma. I colori, il mood e il soggetto del loop riflettono perfettamente la malinconia del brano.

Biografia

Gianmarco Fregnani, in arte GEEPSITY, è un artista classe 2000 originario di Forlì. Fin da piccolo sviluppa una grande passione per la musica e inizia a studiare sassofono. Capisce in fretta che la sua vera passione è la scrittura, influenzato anche dal Rap e dalla cultura Hip-Hop a cui è molto interessato, ma anche dal Pop e generi meno datati come l’Anti-pop e l’Hyper-pop. A 21 anni decide di provare a pubblicare qualche singolo indipendente alla ricerca di uno stile personale, ed attualmente sta lavorando ad un primo EP ufficiale con Kimura.

