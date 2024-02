Come mitigare i rischi quando si fa trading online

Il trading online è un’attività rischiosa nella quale si mettono in gioco i propri risparmi nella speranza che questi fruttino un guadagno. I trader, così come le persone che non si interessano di questa attività, sanno che i mercati sono sempre in aumento o in calo. Tuttavia, i trader esperti sanno che effettuando le giuste operazioni è possibile trarre guadagno dai mercati anche quando sono in ribasso.

Quando si opera sui mercati bisognerebbe sempre avere una strategia per mitigare il rischio di perdita. Per ideare una strategia bisognerà innanzitutto avere buona conoscenza dei rischi che circondano il trader.

Rischi di trading

I rischi di trading fanno riferimeno ai rischi che si corrono proprio perché si fa trading. Questi includono rischi di esecuzione, come ad esempio il trading emotivo, e i rischi di slippage, ovvero la differenza tra il prezzo previsto e quello reale.

Rischi di investimento

I rischi di investimento si riferiscono alla tipologia di investimento. Se il proprio portfolio non è abbastanza diversificato, la quota investita sarà maggiormente soggetta ai rialzi e ribassi di mercato. Con un portfolio di investimenti diversificato è invece possibile navigare il mercato mitigando la volatilità degli investimenti.

Rischi di mercato

I mercati sono per definizione volatili e imprevedibili. Per quanto si possa essere informati è impossibile prevedere la direzione che i mercati prenderanno, per questo motivo è imperativo attuare una diversificazione del proprio portfolio.

Tecniche di gestione del rischio

Come già detto, un portfolio diversificato è il primo passo verso la gestione del rischio, tuttavia esistono anche altri modi per ridurre la proprio esposizione complessiva al rischio.

Funded trading

Il funded trading è una tipologia di trading nel quale i fondi che verranno investiti vengono messi a disposizione dal broker. In questo modo, i trader possono guadagnare ma non investendo i loro risparmi. Solitamente i programmi di funded trading sono messi a disposizione dei trader più esperti che hanno esperienza pregressa in questo campo.

Stop-Loss e Take-Profit

Stop-Loss e Take-Profit sono degli strumenti messi a disposizione dei trader per migliorare la performance dei propri investimenti. Stop-Loss fa rifermineto ad un limite di perdita che determina la chiusura della posizione. Questo garantisce che il titolo in ribasso non generi delle perdite troppo ingenti. Al contrario, Take-Profit si riferisce ad un limite di guadagno che determina la cessione del titolo non appena esso raggiunge il limite prestabilito.

Emotività

Per i trader è fontamentale tenere sotto controllo la propria emotività. Essere dominati da sentimenti come frustrazione, euforia o paura può far perdere lucidità, e una mente poco lucida sarà più propensa ad affidaresi al caso nell’acquisto e cessione di titoli.

Regola dell’1%

Infine, la regola dell’1% è quella consigliata quando si parla di diversificazione. Partendo da un budget complessivo qualisiasi, gli esperti suggeriscono che bisognerebbe investire solo l’1% del proprio capitale in ciascuna operazione. In questo modo il rischio a cui ci si esporrà per ogni operazione sarà dell’1%.