Laborability: il magazine digitale che rivoluziona il concetto di lavoro

Autentico punto di riferimento in ambito professionale, laborability (www.laborability.com) si distingue come la prima piattaforma digitale italiana dedicata al mondo del lavoro. Avviata nel 2020 grazie all’expertise di WI LEGAL, uno dei più importanti studi legali giuslavoristici del nostro Paese, si propone di assistere i lavoratori nel comprendere i propri diritti e nell’accesso a bonus e incentivi economici. Al contempo, funge da risorsa affidabile per le aziende, attraverso un’offerta di soluzioni tecnologiche innovative per promuovere il benessere dei dipendenti e ottimizzare le relazioni lavorative.

In breve tempo, laborability è diventata un punto di riferimento essenziale per chi cerca di comprendere il complesso panorama lavorativo attuale. Infatti, offre rapidamente accesso a una varietà di articoli informativi e spunti utili su argomenti che vanno dalle pensioni alla retribuzione, presentati in modo diretto, comprensibile e facilmente fruibile. La piattaforma, del resto, punta a facilitare la comprensione dei diritti e dei doveri dei lavoratori, attraverso un approccio chiaro e semplice.

Laborability è un media che parla di lavoro alle persone che lavorano. Con un seguito di oltre 500.000 lettori mensili, si avvale di un team di analyst e ricercatori esperti nell’analizzare le tendenze e le preferenze degli utenti, tramite la cultura dell’utilizzo di dati e insight. Sono così in grado di fornire contenuti, notizie e consigli preziosi che riguardano il mondo del lavoro.

La piattaforma si posiziona come una risorsa completa per chiunque voglia approfondire le complesse dinamiche che caratterizzano il mondo del lavoro moderno. Offre strumenti e informazioni dettagliate per affrontare le sfide quotidiane e progettare il futuro con maggiore consapevolezza.

Concepita per fornire una risposta puntuale alle necessità di lavoratori e aziende, la piattaforma si rivolge a due tipologie di audience. Da un lato troviamo le People, cioè dipendenti e professionisti interessati a esplorare questioni specifiche, risolvere dubbi o imparare di più su bonus e incentivi. Dall’altro ci sono le Company, che comprendono CEO, responsabili HR e dirigenti desiderosi di aggiornarsi sui temi più rilevanti del momento per accrescere il benessere dei loro team.

Oltre a fornire informazioni precise e accurate, laborability offre anche diversi servizi e prodotti. Gli utenti iscritti, ad esempio, hanno accesso a guide, consulenze, sconti su beni e servizi e agevolazioni sulle pratiche burocratiche.

Le aziende, infine, possono beneficiare di prodotti innovativi e tecnologici, che hanno l’obiettivo di migliorare il benessere dei dipendenti e l’employer engagement. Senza scordare gli eventi organizzati in presenza e online, che permettono di scoprire le novità più interessanti del settore.

