FcCrotone Sivio Baldini nuovo allenatore

FcCrotone è Silvio Baldini il nuovo tecnico dei pitagorici, ha diretto il primo allenamento presso la struttura sportiva “Antico Borgo”.

Silvio Baldini, arrivato in sostituzione di Lambero Zauli, esonerato dopo gli ultimi sei risultati negativi (5 pareggi, 1 sconfitta) ultimo quello casalingo di domenica scorsa contro il Taranto, ha già diretto il primo allenamento per preparare la prossima trasferta di Foggia in programma lunedì 26 febbraio ore 20,45. Il sessantacinquenne neo allenatore pitagorico (Massa 11 settembre 1958) contratto fino al 30 giugno 2024 esperto della categoria e non solo avendo diretto squadre di ogni serie nella sua lunga carriera. Al Palermo in serie C dal 24 dicembre 2021 riporta i siciliani in serie B al termine della stagione dopo avere vinto i play-off. Identica sfida si troverà a “combattere” mister Baldini con il Crotone nelle prossime undici partite (6 in trasferta, 5 allo Scida) e dalla settima posizione. Primo impegno riportare la squadra al successo dopo sei incontri negativi e ricreare l’entusiasmo tra tifoseria e squadra “raffredatosi” in seguito ai tanti risultati negativi.