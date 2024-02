Gaeta. Nasce l’associazione Santi Erasmo e Marciano in onore dei Santi Patroni

Dopo un’esperienza più che decennale, il comitato dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Erasmo e Marciano, formato da volontari di tutta la città, in accordo con l’Arcivescovo, il Parroco della Basilica Cattedrale, il Sindaco e l’Amministrazione comunale si è costituito nell’Associazione di Promozione Sociale “Santi Erasmo e Marciano” – Gaeta (ETS). Animati dalla passione per la storia della propria città e da quella delle sue tradizioni religiose, dalla devozione ai Santi Patroni e da un instancabile impegno, i volontari dell’Associazione hanno iniziato l’organizzazione dei festeggiamenti per il prossimo mese di giugno, attraverso non solo la raccolta delle offerte, ma anche riannodando i fili del dialogo e della collaborazione con tutte le attività commerciali e produttive, nonché con tutte le associazioni presenti sul territorio per ottenere nuove sinergie al fine di tutelare, accrescere e tramandare questa antica tradizione. L’Associazione, inoltre, rivolge il proprio appello a tutti coloro che volessero offrire il loro contributo partecipando direttamente e personalmente alla buona riuscita degli eventi.