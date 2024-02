Vincere alle scommesse: Il Libro di Christian Rocconi

Dopo anni passati sui mercati sportivi con performance molto superiori a quelle ottenute dagli altri colleghi professionisti e certificate dalla più importante piattaforma di settore, Christian Rocconi ha deciso di scrivere un libro su come vincere alle scommesse sportive. Con questo libro, lo scommettitore professionista Christian Rocconi, non promette che chi lo leggerà diventerà uno scommettitore professionista ma verrà a conoscenza delle dinamiche del Betting professionistico. Nel manuale in questione vi sono spiegati tutti i processi mentali e le informazioni che un professionista vaglia per poter essere a mercato in maniera profittevole. Un vero e proprio manuale su come ragiona uno scommettitore professionista.

Questo manuale si era reso necessario, a detta di Rocconi, perché il settore è pieno di persone che fanno pessima informazione diffondendo bufale secondo cui sarebbe possibile vincere con presunti metodi basati su statistica e altre sciocchezze dure a morire che gli scommettitori inesperti prendono per oro colato, per poi perdere denaro.

Vincere alle scommesse: Il libro

All’interno di questo libro sulle scommesse sportive sarà possibile trovare informazioni preziose sul perché il Betting professionistico non c’entri nulla con il gioco d’azzardo, quali sono le modalità con cui gli scommettitori professionisti fanno profitto. All’interno del manuale ci sono anche formule importantissime come quella del calcolo del valore atteso, le quote a cui opera un professionista, il money management utilizzato dai professionisti.

Oltre a tutte queste cose molto preziose, all’interno di questo manuale vengono illustrati gli errori che normalmente commettono gli appassionati di scommesse e viene spiegato come evitarli, all’interno del manuale ci sono anche delle analisi pratiche per passare dalla teoria alla pratica.

Viene anche spiegato quante scommesse vengono effettuate dagli scommettitori professionisti, quanto capitale serva per vivere di betting, come usare le dropping odds e come iniziare ad individuare quote di valore senza essere esperti.

Tutto questo viene regalato ad un prezzo molto simbolico di 4,75€. Il prezzo così basso è dovuto al fatto che Christian Rocconi è alla costante ricerca di professionisti validi con cui collaborare, e insegnare a qualcuno queste basi fondamentali potrebbe voler dire avere qualche persona con cui in futuro avviare delle proficue collaborazioni.

Perché questo manuale sulle scommesse sportive è il migliore?

Questo è uno dei migliori manuali sulle scommesse sportive perché è stato scritto da un vero professionista le cui performance sono certificate da una delle piattaforme più importanti e con ogni probabilità la più importante in assoluto. In questo manuale non si scrive di statistiche e altre cose normalmente dibattute all’interno dei manuali sulle scommesse sportive, le quali ricordiamo essere un pessimo modo per trovare valore.

Vincere alle scommesse è un manuale adatto a tutti?

Vincere alle scommesse è un manuale adatto a tutti coloro che vogliono approfondire il Betting in ottica professionistica, cioè tutti coloro che vorrebbero potenzialmente fare del Betting una fonte di entrata e non una mera attività ricreativa come vale per oltre il 95% degli scommettitori. Chiunque abbia anche solamente le basi del Betting può tranquillamente leggere questo manuale che è scritto in un linguaggio chiaro e dove i tecnicismi vengono ben spiegati.

Come si può notare da questo screen, con il suo prodotto di consulenza Football Pro, nel 2023 Christian Rocconi ha ottenuto 807 unità di profitto (certificate da una piattaforma esterna) per un guadagno complessivo di circa 28.245,00€.

Il manuale è lungo oltre 160 pagine ed è denso di teoria fondamentale per approcciare il Betting con una maggiore consapevolezza. Uno scommettitore che non conosce i concetti espressi all’interno di questo manuale non ha alcuna speranza di poter essere profittevole nel lungo periodo.

Un libro per vincere alle scommesse con questi contenuti, reso pubblico in un grande store come quello di Amazon e con un costo così basso non si era mai visto prima. Tutti dovrebbero dargli una possibilità visto il costo assai modesto dello stesso.