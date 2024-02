La Juve non sa più vincere: l’Inter vola verso lo scudetto, il Milan punta al secondo posto

La Juve di Allegri ha dimenticato come si vince una partita. Dopo il pari con l’Empoli e le due sconfitte di fila contro Inter e Udinese è arrivato il 2-2 in rimonta in casa del Verona. Una striscia decisamente negativa che permette all’Inter di andare in fuga a +9 con una partita da recuperare. La Juve rischia anche di perdere il secondo posto in classifica. Infatti il Milan battendo il Monza domani avrà la possibilità di scavalcare i bianconeri, prendendosi il secondo posto.

Hellas in vantaggio nel primo tempo con Folorunsho e poi di nuovo nella ripresa con Noslin dopo il pari di Vlahovic su rigore. Il francese segna ma ai bianconeri non riesce il ribaltone. E la classifica piange. Il Verona conquista un punto insperato alla vigilia.