Nel pomeriggio odierno due detenuti sono evasi dal carcere di Trani. Si diffondono per la collaborazione della cittadinanza che in caso di avvistamento, è invitata a contattare il numero di emergenza 112. È quanto si legge in una nota stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri Barletta Andria Trani, in cui sono allegate le foto degli evasi, che di seguito pubblichiamo.