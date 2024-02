Work Secure, il punto di riferimento per l’acquisto di DPI dei top brand, accompagnati da servizi unici

Work Secure (www.worksecure.it) rappresenta, da più di 15 anni, un prestigioso punto di riferimento per aziende e professionisti in cerca di una risposta puntuale alle loro esigenze in fatto di sicurezza sul lavoro. La realtà italiana, infatti, dispone di un’offerta ampia e regolarmente aggiornata, a cui si aggiungono servizi esclusivi, a misura di ogni necessità. Il catalogo digitale è espressione di un eccellente rapporto qualità prezzo e include i marchi più apprezzati dai professionisti.

La proposta dello store, concepita per rispondere alle esigenze di ogni settore lavorativo, annovera oltre 10.000 opzioni, performanti e di altissima qualità. Fra le alternative principali, possiamo citare dispositivi anticaduta, occhiali protettivi, salopette antitaglio, respiratori monouso, ma anche scarpe antinfortunistiche U-Power e intimo tecnico.

Ai dispositivi di protezione individuale si unisce un’ampia selezione di capi d’abbigliamento, che spazia dalle felpe ai pile, dai pantaloni ai gilet. Gli indumenti possono essere personalizzati con ricami, stampe serigrafiche o in colorprint, scudetti, applicazioni termosaldate e non solo, a seconda delle proprie necessità.

I brand che fanno parte del catalogo digitale di Work Secure sono il risultato di un’accurata selezione. Gli esperti del team, infatti, hanno scelto unicamente quelli più affidabili e apprezzati del settore. Alcuni esempi? U-Power, Kask, Dunlop Boots, DPI Sekur, Irudek, Cofra, Tractel, Senko, Petzl, Las Helmets e Honeywell.

L’azienda italiana garantisce l’applicazione di prezzi competitivi, affiancati da ulteriori vantaggi. Le spedizioni, che diventano gratuite per importi superiori a 49,90 euro, si realizzano in tempi brevi e possono essere effettuate sia nel nostro Paese che in tutta Europa. Se si ordina entro le 12:00 la merce parte già in giornata, con corriere espresso.

I clienti che si affidano a Work Secure, naturalmente, possono contare anche su un servizio di assistenza preciso e puntuale e sul reso garantito, sempre a costo zero. Le modalità di pagamento implementate, poi, sono garanzia di sicurezza e trasparenza: PayPal, carta di credito, bonifico bancario, opzioni rateali e contrassegno.

A completare l’offerta, infine, giungono diversi servizi dedicati alle imprese. Oltre ad essere un centro autorizzato per la revisione, la riparazione e la taratura dei rilevatori Gas Alert, Work Secure è un’azienda specializzata nelle ispezioni e nelle revisioni periodiche di imbracature e dispositivi anticaduta di terza categoria. Si tratta, infatti, di articoli indispensabili per garantire la sicurezza dei lavoratori, da controllare almeno con cadenza annuale.