Roma. Crolla balcone a Castel di Leva: ottantenne morta schiacciata

A Castel di Leva, periferia sud di Roma, una pensionata è morta schiacciata dalle macerie dopo il crollo del balcone dell’appartamento del piano di sopra, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. La vittima aveva 83 anni. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del cedimento avvenuto in via Bisaccia 74, in zona Selvotta, un’area a ridosso della Laurentina, tra Monte Migliore e Pomezia.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno individuato e raggiunto tra le macerie il corpo esanime della donna di 83 anni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Pomezia e quelli d’Eur, sono intervenuti anche il personale del 118 e le forze dell’ordine.