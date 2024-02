Livorno. L’Area Adulti e Marginalità del Servizio Sociale Professionale trasferita in piazza del Municipio

L’Area Adulti e Marginalità del Servizio Sociale Professionale del Comune di Livorno si è trasferita da via Peppino Impastato al Palazzo Anagrafe, piazza del Municipio 50, piano terra. Si tratta dell’Area del Servizio Sociale Professionale che si occupa di persone e /o nuclei familiari in età compresa tra i 18 ed i 64 anni che presentano difficoltà socio-economiche. Fornisce inoltre un orientamento ad altri servizi sul territorio con i quali l’Area lavora in sinergia per contrastare l’esclusione ed emarginazione sociale.

Per chi è già in carico ai servizi

La modalità di accesso è su appuntamento per tutti coloro che sono già in carico e che hanno un’Assistente Sociale di riferimento. Queste persone possono rivolgersi a questo numero di telefono 0586-824121. La Coordinatrice Area è la Dr.ssa Loredana Bertagni, e- mail [email protected]

Per il primo accesso

Per quanto riguarda il primo accesso, rivolto a tutti coloro che per la prima volta si rivolgono a tale servizio, questo il riferimento: Segretariato Sociale telefonare martedì e giovedì dalle 9 alle 12 0586-824133