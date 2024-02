Workstation – cos’è e come funziona

Con il termine workstation ci si vuole riferire a una tipologia di computer che viene creato per eseguire compiti intensivi in vari ambiti tra cui quello tecnico, scientifico, grafico nonché applicazione professionale.

Si tratta di un dispositivo dotato di un hardware più potente rispetto a un computer standard, visto che viene progettato proprio per gestire dei carichi di lavoro più impegnativi, come per esempio l’elaborazione scientifica, modellazione 3D o progettazione Cad, tra le tante cose.

Per quanto riguarda le differenze principali tra questo dispositivo è un computer classico abbiamo innanzitutto, come già dicevamo, le prestazioni perché in questo caso abbiamo a che fare con uno strumento molto più performante rispetto a un PC standard.

Ci riferiamo al fatto che si tratta di un computer che ha un processore più potente, e magari anche una maggiore quantità di memoria RAM, nonché una scheda grafica professionale e altre componenti con una qualità di livello superiore.

Per quanto riguarda le schede grafiche professionali possiamo dire che vengono progettate in questo caso per gestire applicazioni avanzate e render in 3D, essendo quindi in grado di fornire prestazioni elevate in un ambito professionale.

Altro elemento che distingue questa macchina da un computer classico è la stabilità e l’affidabilità, nel senso che è stata creata per funzionare in maniera continua, riuscendo a gestire le cariche di lavoro pesanti, senza avere problemi di crash o di prestazione.

Altra cosa importante da sapere è che molte di queste macchine sono certificate da specifici fornitori di software, nell’ottica di garantire compatibilità e prestazioni ottimali con l’applicazione professionale come strumenti di modellazione 3D, o software di progettazione cad.

Per quanto riguarda i costi è difficile fare una stima precisa perché ci sono troppe variabili da considerare, partendo dalla qualità perché ovviamente le opzioni, anche per quanto riguarda questo tipo di computer sono tante: però quello che possiamo dire è che saranno quasi sicuramente un po’ più alti rispetto ai PC tradizionali.

Altri particolari su queste macchine

Parliamo di dispositivi che vengono utilizzati in moltissimi settori come design, architettura ingegneria, per eseguire applicazioni di modellazione 3D, nonché progettazione assistita da computer.

Oltre al fatto che vengano impiegate in ambienti di ricerca ingegneristica e scientifica, per eseguire simulazioni, complesse nonché analisi di dati scientifici e ancora altre attività Intensive.

Teniamo presente che spesso montano processori molto potenti che gestiscono compiti e difensivi in maniera simultanea, essendo anche dotate di una quantità significativa di RAM, che servirà per gestire un numero elevato di dati nonché delle applicazioni avanzate.

Per quanto riguarda il sistema operativo diciamo che molto spesso troviamo Windows 10 Pro o Linux, ma in alcuni casi anche potremmo incontrare una versione specializzata di Unix.

Queste macchine risultano anche progettate ad hoc per poter essere aggiornate in maniera abbastanza semplice: questo vuol dire che l’utente potrà aggiornare la memoria, la scheda grafica e altre componenti, con lo scopo di mantenere le prestazioni al passo con gli avanzamenti tecnologici.

Infine ricordiamo che esistono anche delle versioni portatili create ad hoc, per offrire prestazioni elevate in un formato mobile, e che vengono utilizzate da professionisti che hanno bisogno di una macchina potente anche quando devono spostarsi