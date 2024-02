Sedrie C girone C NOW 25esima giornata Crotone ancora senza vittorie nelle ultime quattro partite

Crotone 0

Benevento 0

Crotone (3-5-2): Dini, Rispoli, Battistini (Gigliotti), Crialese, Tribuzzi, Vitale, Zanellato (Felippe), D’Ursi (D’Angelo), Giron, Tumminello (Comi), Gomez (Kostadinov).

All. Zauli

Benevento (3-4-3): Palearo, Berra, Terranova, Pastina, Simonetti, Talia, Nardi (Agazzi), Masciangelo, Ciciretti (Bolsius), Lanini (Ciano), Starita (Ferrante). All. Auteri

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena

Ass. Matteo Pressato di Latina

Andrea Gravotta di Città di Castello

Quarto giudice: Luigi Cataniso di Reggio Calabria

Ammoniti: Berra, Battistini, Tribuzzi, Rispoli

Angoli: 5 a 2 per il Crotone

Recupero: 2 e 4 minuti

Spettatori: 4.321 incasso euro 17.188,69

Crotone che ancora non torna al successo dopo due pareggi e una sconfitta, Benevento che non interrompe la striscia positiva delle ultime cinque giornate (4 vittorie, 1 pareggio). Non sorride mister Zauli per la mancata vittoria della sua squadra e la mancata “vendetta” per la sconfitta dell’andata. Non si duole mister Auteri per non essere stato sconfitto. Unica nota in comune tra i due tecnici dopo l’ultimo risultato, costretti ad alzare lo sguardo per guardare la vetta occupata dalla capolista Juve Stabia che rimane inattaccabile con i continui successi, ultimo quello in trasferta contro il Monopoli. Ma per quanto riguarda l’ultima sfida dell’Ezio Scida, Mister Zauli dalla panchina, ed i suoi giocatori in campo l’hanno saputo gestire in toto ma nulla hanno potuto fare per sconfiggere un Benevento bene organizzato in difesa e centrocampo. Superato e bene l’handicap delle diverse assenze forzate del reparto difensivo e centrocampo. Non potendo schierare Loiacono squalificato, Altobelli, Papini, Stronati, Vinicius, D’Errico per motivi fisici, è toccato a Rispoli e Zanellato debuttare nel Crotone (arrivati con il calciomercato di gennaio) rispettivamente difesore destro e trequartista. Mister Auteri ha preferito lasciare fuori Cappellini, Improta, Agazzi e Ciano per inserire Terranova, Simonetti, Talia, Ciciretti.

Calcio d’avvio da parte del Crotone ed è un inizio alla ricerca del immediato vantaggio da una parte e dall’altra. La foga di cercare subito il gol fa commettere molti errori nel concludere la triangolazione da parte del Crotone nella trequarta avversaria. Le occasioni da gol non sono comunque mancate. Nono minuto tiro da fuori area di Gomez che manda il pallone oltre la traversa di poco. Tredicesimo minuto Crotone vicino al vantaggio con Tumminello che di testa manda il pallone a sfiorare il palo sinistro. Nella ripartenza gli ospiti colpiscono il palo con Masciangelo. Diciassettesimo minuto punizione dal limite a favore del Benevento per fallo di Battistini (ammonito) e per l’occasione si mette in evidenza Dini che respinge in angolo il pallone. Quarantesimo minuto fuori Tumminello per infortunio, dentro Comi. Prima occasione della ripresa a favore del Benevento al minuto cinquantatre con Ciciretti che da dentro l’area manda il pallone fuori. Risultato finale un giusto pareggio e giovedì prossimo trasferta contro il Picerno