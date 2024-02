Formazione del personale scolastico in Italia: la scelta del master Mnemosine

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sul suo portale evidenzia come la legge 107 del 2015 definisce la formazione del personale della scuola come “obbligatoria, permanente e strategica” e la riconosce come opportunità di effettivo sviluppo e crescita professionale, per una rinnovata credibilità sociale di contributo all’innovazione e alla qualificazione del sistema educativo. Infatti il Piano nazionale per la formazione del personale della scuola, previsto dal comma 124 dell’articolo 1 della legge 107 del 2015, rappresenta un quadro di riferimento istituzionale e offre una visione strategica della formazione.

Il “sistema” della formazione in servizio viene immaginato come “ambiente di apprendimento permanente” per gli insegnanti ed è costituito da una rete di opportunità di crescita e di sviluppo professionale per i docenti. Il personale scolastico in Italia quindi è tenuto ad essere sempre al passo con i tempi. La maggior parte di coloro che operano in ambito scolastico conseguono master per qualificarsi ulteriormente e si affidano a professionisti della formazione del personale scolastico come Mnemosine, ente leader accreditato MIUR dal 2010. I master Mnemosine sono strutturati in corsi singoli per ognuno dei quali, a conclusione del master, sarà indicata la relativa votazione e data di conseguimento.

Formazione del personale scolastico: i master Mnemosine

Ad erogare i Master Mnemosine è l’Università Unicamillus di Roma, legalmente riconosciuta. L’Associazione Mnemosine è un Ente Accreditato M.I.U.R. dal 2010 che opera su tutto il territorio Nazionale ed Internazionale nel campo della formazione e della ricerca scolastica, educativa ed Universitaria. Mnemosine è presente su tutto il territorio nazionale con i suoi Uffici Regionali. I Master Mnemosine sono Master annuali di I livello erogati dall’Università Saint Camillus International University of Health Sciences, istituita e riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR) del 28 novembre 2017. Inoltre attraverso la promo CT25 è possibile beneficiare di uno sconto sul costo già competitivo del master Mnemosine. Attraverso la Carta del docente è possibile scalare la spesa sostenuta. I master, così come tutti i corsi universitari, sono detraibili fiscalmente nella misura del 19%.

Master Mnemosine: come funzionano

Il Master Mnemosine è di I livello da 1500 ore e 60 CFU. Possono accedere al Master tutti coloro che siano in possesso di: Laurea (Triennale, Quadriennale e Quinquennale) o titoli equipollenti con opportuna documentazione che ne comprovi l’equiparazione. L’erogazione del Master avviene online con un unico esame finale da svolgersi in presenza. I master sono strutturati in moduli ovvero le materie. Si può seguire il master mediante una piattaforma telematica accessibile a tutte le ore e tutti i giorni. Per ogni materia viene fornito adeguato materiale didattico attraverso dispense che si possono scaricare in Pdf o visionare in piattaforma. Il corsista può accedere alla piattaforma in qualsiasi momento senza vincoli.

A conclusione di ciascun modulo bisogna sostenere un questionario composto da 10 domande a risposta multipla inerenti al materiale presente in piattaforma. Ciascuna materia è articolata in 4 unità didattiche. Al termine di ciascuna unità sono presenti delle domande di verifica con le quali è possibile esercitarsi, ripetibili senza limiti. Bisogna predisporre una tesina in formato Word su uno o più argomenti a scelta trattati nel modulo. Tutte le attività sono tenute in modalità telematica agevolando così i corsisti. A conclusione del master bisogna predisporre un saggio finale su un argomento scelto dal corsista e collegato a una o due materie. L’esame finale del master, di norma in presenza, consiste nell’esposizione e discussione del saggio finale.

Master Mnemosine: esami finali e valutazione nelle graduatorie

Il corsista potrà svolgere l’esame finale in una delle sedi indicate per gli esami finali. Sul portale master-mnemosine.it sono indicate sia le sedi ordinarie sia quelle straordinarie per gli esami finali.

I master\perfezionamenti sono valutati ai fini della GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), 1 punto in base alle vigenti tabelle titoli. I titoli accademici, ulteriori rispetto al titolo di accesso, se dichiarati dall’aspirante, sono comunque oggetto di valutazione, anche qualora contengano i CFU/CFA necessari all’accesso alla classe di concorso, con l’attribuzione all’aspirante dei punteggi previsti dalle tabelle, senza alcuna decurtazione.

Tutti i Master, compresi quelli per il completamento delle classi di concorso, devono essere valutati in conformità alle vigenti tabelle titoli (1 punto nelle GPS). Nelle graduatorie interne d’istituto e nelle operazioni di mobilità del personale docente di ruolo (1 punto in base al vigente CCNI mobilità). Nei concorsi in conformità ai relativi bandi.