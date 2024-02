Vibo in Love – Arte e Poesia il 14 febbraio a Vibo Valentia

Vibo Valentia – L’amministrazione comunale di Vibo Valentia guidata dal sindaco Maria Limardo, l’assessore al Commercio Carmen Corrado e l’assessore al decoro Katya Franzé insieme all’ Accademia di Arte e Poesia Fior di Loto guidata da Sonia Demurtas promuovono per il 14 febbraio un appuntamento dedicato all’arte. Sonia Demurtas cosa rappresenta l’arte secondo lei; L’ Arte è la più alta espressione del sentimento umano e, come tale, deve adattarsi ai cambiamenti di pensiero e di cultura, dotandosi di eventi di innovazione per essere sempre viva, per attirare l’attenzione, per mettersi in mostra e accogliere più estimatori possibile. L’arte deve attrarre, essere viva, pulsante e interessante, se permette voglio citare una frase di Pablo Picasso, certamente; “lo scopo dell’arte è lavare la polvere della vita quotidiana dalle nostre anime”. Una frase azzeccata per gli artisti a quanto vedo, i quali esprimono le loro emozioni dal profondo dell’anima. Si è vero ed è questo che voglio promuovere per il 14 febbraio, un appuntamento dedicato all’arte: l’idea è di organizzare una mostra all’aperto, la quale pone il vantaggio di offrire un impatto visivo differente alle opere esposte, riuscendo a regalare una sensazione di benessere, unendo gli artisti che si ritroveranno ad esporre con i passanti ed i visitatori, in questo modo l’ Arte è completamento e contemplamento sia dell’artista che espone che dell’osservatore che fruisce della bellezza delle opere… la luce del giorno che muta darà ai dipinti quel tocco di magia ed intensità in più. Ottima idea per coinvolgere anche chi di solito non entra nei luoghi espositivi, quindi gli artisti non eseguiranno l’opera , esatto, non si tratta di un “en plein air” l’artista non esegue l’opera all’aria aperta, ma espone un dipinto che ha realizzato in precedenza e lo vede con una nuova ottica, cogliendo le impressioni dei passanti che usufruiranno della possibilità di ammirare un opera, realizzata con emozione; l’Arte ci fa sentire meno soli, in quanto ci fa da specchio alle innumerevoli miserie umane e ci permette di “raccontare”, la nostra o la vita altrui, nel momento in cui “facciamo arte” le nostre emozioni più intime si mettono a nudo. Ha proprio ragione, infatti un’opera d’arte e tale quando l’artista esprime le proprie emozioni interiori, che siano di gioia o dolore riproducendole con i colori della sua anima, o con le parole dettate dal cuore .. Il Premio Arte San Valentino prosegue la Demurtas, si pone l’obiettivo di unire e aggregare coloro che hanno in comune un interesse. Sonia Demurtas con il suo entourage di amici artisti renderà il Corso di Vibo Valentia un museo a cielo aperto. L’idea è quella di dare vita ad un Premio capace di coinvolgere vari autori del territorio calabrese che con le loro opere andranno ad abbellire le principali vie della città. Gli artisti presenti sono stati selezionati con cura, l’intenzione è dar vita alla città con immagini che richiamano i sentimenti. Vibo in Love ideata e promossa dal comune di Vibo Valentia sarà un piccolo museo a cielo aperto, un luogo in cui perdersi con la mente e ritrovarsi con il cuore. Attive, attente e preparate le dottoresse Carmen Corrado e Katia Franzè entrambe Assessori del Comune di Vibo Valentia, hanno voluto attivarsi per far brillare di speranza una cittadina silenziosa, che ha bisogno di un rumore di fondo per accendere le coscienze, “Vibo Valentia siamo noi e noi gli dobbiamo dare vita” ha sottolineato l’assessore Katia Franzè. La capacità dell’Arte è anche quella di insegnarci a vedere, con gli occhi del cuore, la bellezza e la meraviglia del quotidiano. Inizieremo a notare un nuovo aspetto del luogo che ci circonda, fatto di colori ma anche di volti che sanno amare la vita visceralmente. Demurtas abbiamo i nomi degli artisti che esporranno le loro opere a Vibo Valentia? Certo, e sicuramente renderanno bello ed importante il premio Arte San Valentino 2024 i loro nomi sono: Alfredo Campagna, Alida Nella Punturiero, Amalia Politi, Angelo Nazionale, Anna Alfano (poetessa napoletana) Annamaria Massa, Antonio Nazionale, Antonio Parisi, Brunella De Paola, Carmen Carioti, Carla De Paolo, Carlo De Nino, Caterina Rizzo, Claudio Foti, Cristina Corso, Eleonora Lagana’, Fabio Mascaro, Francesco Logoteta, Gregorio Procopio, Giuseppe Di Gesu, Leonardo Cristoforo, Licia D’Urzo, poetessa Lina Sorrenti, Lucia Federica Monteleone, Maria Nicolò, Maria Rosaria Valenti, Melina Morelli, Nicola Sacco, Rosetta Bova, Sophia Parisi, Tonino Gaudioso, Tonio Fortebraccio, Vera Console, Di Gesu, Lilli Colella, Artisti in erba: Miriam Monteleone, Pietro Lopresti. Il Reading poetico è a cura dalla sottoscritta Sonia Demurtas, Pippo Prestia, Rosy Perini, Rubino, Alfano e Licia D’Urzo.

Sarà presente all’evento il Presidente Onorario e Socio Fondatore di Wikipoesia nonché Console di rappresentanza italiana , della piattaforma su internet della Repubblica dei Poeti: il Dott. Rino Lo Giacco.

Gli artisti che hanno aderito al progetto dietro una specifica richiesta di adesione presenteranno una loro opera dedicata all’amore, l’opera esposta il 14 febbraio presso il Corso Vittorio Emanuele, parteciperà al “Premio Arte San Valentino 2024” che prevede un’ attenta analisi delle opere esposte da parte di una commissione esaminatrice composta da esperti del settore, in cui si sceglierà con una votazione un dipinto meritevole per stile e originalità, al quale sarà assegnata una targa di merito e l’artista vincitore, avrà, oltre alla targa una mostra personale presso Palazzo Gagliardi, con inaugurazione e presentazione dell’artista. Bene, un ottimo lavoro e non soltanto, anche ottima promozione, una esposizione in mostra dei quadri ma anche un premio e una mostra personale, penso siano un imput in più per partecipare. Il Premio Arte San Valentino, dice la Demurtas, intende promuovere l’arte come simbolo di elevazione culturale, che vede protagonista l’ amore in tutte le sue più ampie forme: amore per la famiglia, amore per la natura, amore per i luoghi, amore per le tradizioni, amore per gli animali, amore per il paesaggio. È innegabile quanto l’Arte sia importante come strumento di condivisione e di pace ed equilibrio, sia nel contemplarla che nel viverla in prima persona. L’ Arte è espressione di speranza! Quello che ci permette di sopravvivere al presente, a volte preoccupante, e di coltivare fiduciosi la parte migliore di noi, nella speranza che: l’arte, e la bellezza che ci portano all’amore, arricchiscano il mondo, con la speranza di un futuro migliore. La ringrazio vivamente per l’ottima esposizione del suo pensiero e le posso dire che noto nelle sue parole tanto amore per l’arte e per ciò che rappresenta. Si è vero per me l’arte è emozione.