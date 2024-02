Separazione o divorzio? Chiedi al tuo avvocato matrimonialista

Tra tutte le diverse specializzazioni di un professionista legale, quella dell’avvocato matrimonialista è sicuramente una delle più avvincenti, non solo per i complicati aspetti normativi e legislativi, ma soprattutto per le questioni etiche, emotive e personali che si trovano sempre dietro ad ogni intento di separazione di una coppia.

Inoltre, oggi, come sappiamo, quando si parla di coppia non si intende semplicemente quella formata da marito e moglie riuniti in matrimonio, ma anche di tutte quelle che sono le nuove forme di convivenza, unioni civili, coppie da fatto, unioni LGBT e simili, che, pur non prevendendo il legame del matrimonio, prevedono ugualmente diritti e doveri.

Per quanto ci possano essere tutte le migliori intenzioni del caso, non è per niente raro che una coppia non sia destinata a durare per sempre, e che entrambi i membri, oppure uno dei due, decidano di interrompere la loro vita insieme e seguire altre strade. La separazione, purtroppo, non è sempre vissuta con saggezza, e talvolta produce una serie di conseguenze, di disagi personali e di malesseri, arrivando a prevaricare l’altro senza considerare gli aspetti di carattere etico e legislativo.

È in tutte queste situazioni che il ruolo dell’avvocato matrimonialista, o avvocato famigliarista, assume un’importanza fondamentale, non solo per garantire la correttezza sotto l’aspetto normativo, ma anche per aiutare i componenti della coppia a ritrovare equilibrio e consapevolezza per affrontare al meglio sia la separazione, sia ciò che avverrà successivamente.

Separazione consensuale, divorzio e altre soluzioni

Un avvocato matrimonialista si trova davanti molto spesso a situazioni paradossali, dalle coppie che decidono di separarsi dopo decenni di vita condivisa, a quelle che, al contrario, resistono a malapena pochi mesi. Talvolta uno dei due partner tende a vendicarsi dell’altro, magari ostacolandolo nel suo percorso verso l’indipendenza, o cercando di estorcere benefici economici non sempre dovuti per legge, tuttavia, al di là di questi casi estremi, è importante che il proprio consulente legale sappia fornire risposte precise e impegnarsi nella ricerca di una soluzione giusta per entrambi.

In molti casi la ragione di un divorzio è il tradimento, ma spesso anche la mancanza di affinità sentimentali o sessuali, e le coppie che procedono senza più entusiasmo in genere lo fanno solo per la presenza di figli ancora piccoli. Tuttavia, quando dietro ad un conflitto di coppia non ci sono situazioni tragiche, ad esempio la violenza o il degrado sociale, spesso l’avvocato matrimonialista offre prima di tutto un percorso condiviso per verificare le possibilità di evitare la separazione, magari rivedendo la propria vita insieme.

Questo perché una separazione, anche se la coppia riesce a trovare un accordo o ha già deciso senza conflittualità, comporta conseguenze personali, economiche e legislative, senza tralasciare l’aspetto dei costi e in alcuni casi anche la necessità da parte di uno dei due di trovare una sistemazione alternativa perché magari la casa è di proprietà dell’altro.

Per quanto riguarda la situazione che si verifica quando la decisione è stata presa, è importante essere bene informati, al fine di evitare problemi e ulteriori tensioni:

La separazione dovrebbe essere una situazione temporanea , durante la quale i coniugi non hanno più dovere di fedeltà né di convivenza, in attesa del passo successivo, il divorzio;

, durante la quale i coniugi non hanno più dovere di fedeltà né di convivenza, in attesa del passo successivo, il divorzio; Il divorzio è lo scioglimento legale del matrimonio, ovvero la sua fine decretata da un tribunale. Non è comunque un annullamento, ma il termine di un matrimonio del tutto valido.

Le leggi sul matrimonio variano molto di paese in paese e il procedimento include anche altri elementi, tra cui la custodia dei figli minorenni e il loro mantenimento, la suddivisione di beni mobili e immobili e di altre proprietà.

Rivolgersi ad un avvocato matrimonialista qualificato

Per affrontare e risolvere al meglio una questione delicata e complessa come può essere la separazione, è importante poter contare su di un legale esperto e competente. L’Avvocato Antonietta Maria Toscano è un avvocato matrimonialista Roma in possesso di una lunga e significativa esperienza ed è a disposizione per valutare le situazioni di conflitto matrimoniale e famigliare e per gestirne ogni aspetto, legale e morale.

L’Avvocato Toscano assiste coppie di fatto, coppie LGBT, coniugi e coppie civili con l’intento di capire il problema che ha generato la disarmonia, per poi trovare la soluzione adatta ad entrambi, cercando di limitare il più possibile le conseguenze e le ripercussioni, alla ricerca di un accordo equilibrato e consapevole.