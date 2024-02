Il Milan a Frosinone cerca di blindare il terzo posto in classifica

Il Diavolo di Pioli parte certamente favorito nella trasferta di Frosinone. Sui portali dedicati alle scommesse sportive come Fezbet infatti non la maggior parte delle puntate sono favorevoli al Milan. Ma i rossoneri avranno di fronte un Frosinone che vorrà rendergli la vita davvero difficile. Il Milan cercherà di approfittare di un eventuale risultato di parità nella sfida scudetto tra Inter e Juventus. Ma soprattutto i tre punti servirebbero per blindare il terzo posto in vista della prossima Champions, obiettivo minimo per gli uomini di mister Pioli.

L’occasione è interessante. Frosinone-Milan è la gara che può permettere al Milan non soltanto di accorciare le distanze dalle prime se il confronto scudetto tra Inter e Juve terminerà in parità ma anche per allungare il passo Champions. Ad oggi il Milan detiene un margine di 11 punti sulla quinta in classifica. Il Milan vincendo in terra ciociara potrebbe realmente rendere quasi inattaccabile un terzo posto che assicura l’accesso al torneo più importante e remunerativo. Frosinone-Milan si giocherà oggi sabato 3 febbraio alle ore 18.

Il Milan di Pioli aveva inanellato quattro vittorie consecutive ma poi si è stoppato in casa contro il Bologna. Il 2-2 finale ha lasciato l’amaro in bocca in casa rossonera ma la posizione di classifica rimane in ogni caso di massima tranquillità. L’obiettivo della gara allo Stirpe è vincere e proseguire la corsa Champions senza però mai dimenticare la lotta scudetto. Le prime due sembrano inarrivabili ma la strada è ancora lunga da qui a fine campionato e mai mettere limite alle aspettative. Le difficoltà difensive della squadra di Di Francesco fanno pensare anche ad un possibile segno Over 2,5 come spesso accade nelle partite casalinghe del Frosinone. Questa soluzione si trova in lavagna in tutti i bookmaker così come possibile vedere su Fezbet.

Il risultato di parità di Verona (1-1), successivo alla vittoria contro il Cagliari, ha posto Di Francesco in una zona di relativa sicurezza. Infatti la lotta per la salvezza dista 5 punti, un margine interessante per una squadra che si è appena rinforzata sul mercato. Il segno 2, cioè la vittoria del Milan, è quello prevalente. Ma il Frosinone non ha nulla da perdere e andrebbe bene anche un pareggio ma anche un clamoroso successo. Il Milan di Pioli è infatti una squadra solida ma nel corso del campionato ha fatto emergere troppe incertezze e spesso non sufficiente incisività sia in difesa sia in attacco. Il Milan ha tanto da perdere e il Frosinone davanti al proprio pubblico sogna il colpaccio…