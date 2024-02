Sodexo diventa Pluxee: tra i prodotti top i buoni acquisto benzina

Le aziende che scelgono un lavoro di rebranding sono sempre più numerose e lo fanno con una strategia precisa e un progetto di crescita, le più coraggiose partono dal naming sostituendo un logo e una denominazione già conosciuta per trovarne uno nuovo più adatto, distintivo e in linea con i progetti.

È questo il caso di Sodexo Benefits and Rewards Services che sceglie una nuova denominazione: quella di Pluxee. Pluxee Italia è un’azienda fortemente specializzata nell’Employee Engagement che desidera supportare le aziende mantenendo sotto controllo il budget ma offrendo benessere e sostegno al proprio staff.

Il cambio di nome è stato annunciato nel giugno del 2023 e la multinazionale lo ha fatto con un comunicato ufficiale arricchito da dettagli riguardo il futuro legato alla digitalizzazione e a tutti i prodotti e servizi che anticipano i cambiamenti che interesseranno il mondo del lavoro.

Il nome è stato scelto con cura: identifica con “Plux” il valore aggiunto che desiderano offrire, un vero e proprio plus che le aziende potranno trovare. L’acronimo “ee” posizionato alla fine identifica “Employee Engagement”, da sempre core business del progetto.

I servizi e i prodotti Pluxee

Il settore specifico in cui si concentrano i prodotti offerti da Pluxee sono quelli dei buoni. I ticket fanno parte di uno degli strumenti più importanti e potenti dell’Employee Engagement e attraverso la distribuzione cartacea o digitale, le aziende mantengono alto l’umore dei dipendenti e allo stesso tempo hanno benefici fiscali davvero rilevanti. L’ex Sodexo ha saputo conquistare l’attenzione di aziende e team di lavoro offrendo vantaggi per entrambe le categorie.

Buoni Pluxee: il servizio legato al ticket benzina

Scegliere Pluxee Buoni Acquisto Benzina per la propria azienda ha numerosi vantaggi: attraverso questo servizio si riesce ad aumentare il potere d’acquisto del proprio staff approfittando del Decreto Legge del 18 marzo 2022 studiato appositamente dal Governo per poter affrontare i rincari legati all’energia.

I buoni carburante fanno parte delle possibili soluzioni suggerite dal DL e Pluxee si è subito attivata per rispondere a questa richiesta. Il prodotto permette di erogare fino a 200 euro esentasse per ogni collaboratore, aggiungendoli alla retribuzione. Il plus è che non si va ad intaccare lo stipendio e che sono cumulabili ai fringe benefit.

Come possono essere utilizzati? Il buono acquisto benzina di Pluxee permette ai professionisti di fare il pieno in tutte le stazioni Q8 aderenti su suolo nazionale: basterà presentarli alla cassa e sono a disposizione in tagli da 5, 10 o 25 euro.

Oltre ad essere in linea con il DL del 2022, il ticket carburante è tra le proposte ad hoc per poter ottenere i vantaggi contenuti dal Decreto pubblicato in gazzetta a gennaio 2023. Attraverso questo sistema, il reddito delle famiglie non va ad alzarsi poiché viene escluso dalla formazione e non viene rilevato ai fini contributivi. Possono essere erogati a tutto il team, compresi stagisti, apprendisti, team in smart working, lavoratori part time e persino quelli a progetto co.co.co.

Se da una parte ci sono i buoni tra cui quelli benzina e quelli legati a mense e pasti, dall’altra si trovano servizi come la mensa diffusa e altre soluzioni green che riescono a mettere d’accordo attività, imprese e professionisti.