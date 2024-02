Quanto costa un funerale – voci e servizi

Sapere quanto costa un funerale diventa un obbligo nel momento in cui una famiglia subisce la perdita di una persona cara e quindi di un membro di quel nucleo. In quel caso quindi bisogna mantenersi lucidi e cercare di organizzare un funerale, nonostante si tratti di aggiungere stress a un periodo già molto doloroso.

In questo senso giocano un ruolo fondamentale le agenzie di onoranze funebri, visto che offrono supporto sia dal punto di vista pratico che è motivo alla famiglia del defunto. In questo articolo vogliamo analizzare quelli che possono essere i costi di un funerale, nonché andare a vedere quelle che sono le cose principali da organizzare.

Il primo passo da fare in questi casi è comunicare la notizia della morte a parenti e amici, ed è una cosa che si può fare con telefonate, ma anche tramite necrologi sul giornale locale, oppure si può utilizzare il web e i social media per mettere degli annunci, perché è una cosa che negli ultimi anni sta cominciando a prendere sempre più piede.

Altra cosa importante è ottenere un certificato di morte al medico che ha accertato e poi dichiarato il decesso, perché parliamo di un documento fondamentale in modo da procedere poi con gli altri passi dal punto di vista burocratico.

A questo punto poi la famiglia si affiderà a un’agenzia di onoranze funebri per organizzare il rito e per semplificare una cosa che può essere già molto pesante, anche per avere a che fare con degli impresari che si occuperanno di tutti i dettagli, compresa la scelta del luogo di sepoltura o cremazione, ma anche la preparazione del corpo, e soprattutto la gestione di tutte le questioni amministrative che possono essere molto pesanti e seccanti soprattutto perché non è esperto del settore e non sa come muoversi.

Un’agenzia quindi si occupa di tutto, e come dicevamo si prenderà cura anche della preparazione del corpo che include la vestizione e l’imbalsamazione, tenendo presente che la famiglia può scegliere il tipo di bara, ma anche gli accessori in base ai suoi gusti e alle preferenze.

Quali sono quindi i costi associati al funerale

Per quanto riguarda i costi un funerale diciamo che possono variare perché bisogna prendere in considerazione numerosi fattori tra cui la regione dove ci si trova e la scelta tra sepoltura e cremazione, nonché la qualità delle forniture e il tipo di servizi.

Però volendo fare una media possiamo dire che un funerale può costare da qualche migliaio di diverse decine di migliaia di euro.

All’interno di questi costi bisogna includere la bara, il servizio dell’agenzia delle danze funebri ma anche cimitero o cremazione fiori cerimonie e trasporto. Le agenzie spesso offrono pacchetti con diversi servizi che permettono alle famiglie di risparmiare risorse finanziarie del tempo.

In definitiva quindi come possiamo vedere per organizzare meglio un funerale c’è bisogno di affidarsi a un’agenzia di onoranze funebri di alto livello che si occupa di tutto, compresa anche la pianificazione della cerimonia che può includere una messa o un servizio commemorativo, o una cerimonia di sepoltura perché dipende dalle scelte singole e soggettive.