Posturale – cos’è e a cosa serve

In questo articolo andremo a vedere come si esegue e cos’è la valutazione posturale che risulta adatta soprattutto per quelle persone che soffrono quotidianamente di alcuni dolori alla testa. al collo o alla schiena. i quali sono disturbi che spesso, e non tutti lo sanno, sono causati da una postura scorretta.

La prima cosa da fare quindi è cercare di comprendere il problema al meglio attraverso un esame della postura, il quale non è invasivo e nemmeno doloroso, ma è molto utile, perché permette di comprendere, o quantomeno prevenire alcuni disturbi alla spina dorsale.

Quindi si tratta di valutare la postura e cioè la posizione che il corpo assume quando ci sediamo, ci muoviamo o camminiamo, in modo anche da valutare se ci sono patologie alle articolazioni o alla spina dorsale.

Quando si parla di postura ci si riferisce, se vogliamo essere ancora più specifici, al modo in cui ogni individuo si adatta al contesto emozionale psichico e fisico. Però volendo essere ancora più chiari diciamo che si tratta della posizione che assumiamo quando ci muoviamo.

Il punto è che non sempre la postura che utilizziamo è corretta perché c’è chi cammina curvo e non mantiene la schiena dietro, mentre è seduto oppure ci sono persone che camminano sulle punte e non appoggiano il tallone, oppure c’è chi troppo rigido. Quindi come possiamo vedere i casi sono tanti ma tutti disfunzionali.

O comunque li possiamo considerare degli atteggiamenti posturali negativi causati da una abitudine malsana o da un problema fisico, tenendo presente che però in entrambi i casi le conseguenze sono quelle che dicevamo all’inizio cioè cefalea, mal di collo e mal di schiena, solo per fare degli esempi, perché ce ne possono essere altri.

Altre cose da sapere sull’esame della postura

Possiamo quindi dire che l’esame della postura serve per identificare eventuali segni clinici, attraverso una serie di strumenti specifici di test che possono avere sia un valore sia a livello preventivo che terapeutico, nel senso che durante la valutazione si studierà il sistema di controllo che è molto complesso, ma che serve per mantenere costantemente in posizione di equilibrio il centro di gravità, sia se ci si trova in condizione statica che dinamica.

Quindi saranno tante le cose da valutare partendo dal sistema vestibolare e continuando con quello occluso cranio mandibolare, muscolo scheletrico, sistema oculomotore, sistema recettoriale cutaneo, nonché quello della superficie plantare, e ancora fattori psicosomatici.

la valutazione sarà eseguita su tre piani dello spazio utilizzando filo a piombo e griglia centimetrata, tenendo presente che la persona dovrà stare in posizione eretta per consentire allo specialista di osservare la parte davanti e la parte dietro, cogliendo eventuali direzioni della spina dorsale per poi valutare la curva lombare e dorsale.

Molto importante sarà anche eseguire un esame baropodometrico che servirà per verificare l’appoggio del piede e di conseguenza la biomeccanica locomotoria e posturale, nonché un esame posturografico che è simile a una fotografia, e che serve per stimare delle misure antropometriche del soggetto sia sul piano frontale che sagittale, avendo un’indennità di evidenza dell’asimmetria dal punto di vista numerico.