Rosarno in lacrime. Morti Francesco Giovinazzo e Gessica Muià: stavano per sposarsi

Non ci sono parole. A Rosarno è calato il silenzio. Lacrime e tristezza che pervadono tutti i rosarnesi e non solo per due giovani vite spezzate in un incidente stradale. Il bilancio è di due morti e di un ferito grave. Una Fiat 500 con a bordo 3 ragazzi poco più che ventenni ha impattato con un pilastro in cemento. L’urto è stato fatale per il conducente, Francesco Giovinazzo e per la passeggera accanto, Gessica Muià, entrambi di 23 anni. A causa delle gravi ferite riportate, il passeggero che occupava il sedile posteriore è stato trasportato in codice rosso presso gli Ospedali Riuniti. Si è reso necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Palmi coordinato dal capo reparto Piero De Salvo, per estrarre dalle lamiere contorte i tre occupanti. I tre giovani nel momento dell’incidente, erano appena usciti da un locale dove avevano festeggiato, insieme ad un gruppo di amici, il compleanno di Gessica Muià.

Gessica Muià abitava nel vicino centro di San Ferdinando. L’altro giovane che si trovava a bordo è il cugino del conducente dell’auto, F.G, 20 anni. Quest’ultimo, rimasto ferito nell’incidente, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, sono molto gravi. La Procura della Repubblica di Palmi, che coordina le indagini sull’incidente, ha disposto sui corpi delle due vittime e sul terzo giovane rimasto ferito l’effettuazione dell’alcol test e di esami tossicologici.

Erano fidanzati Francesco Giovinazzo e Gessica Muià. Giovinazzo lavorava come operaio edile e aveva appena proposto alla fidanzata di sposarlo. Tre ore prima dell’incidente, il giovane aveva scritto un messaggio su Instagram alla fidanzata. “Non solo è il tuo compleanno. Io ti amo più della mia stessa vita. Ce lo siamo promessi fino alla morte”.

“Di fronte a tragedie così grandi le parole vacillano e vengono meno”. Così, in una dichiarazione, il sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, in merito all’incidente stradale in cui la scorsa notte sono morti due giovani di 23 anni. “La tragica notizia ha scosso tutta la nostra città. Rivolgo, a nome della Città e mio personale, i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie per la scomparsa di questi due ragazzi , mentre al giovane rimasto ferito auguriamo che possa essere presto dichiarato fuori pericolo”.