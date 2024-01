La RC Voce e Produzione a Sanremo con Ester e Teddy

La RC Voce e Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale sarà a Sanremo con Ester e Teddy che si esibiranno martedì 6 febbraio 2024 durante l’evento “Marlù Webboh Fest” all’interno del Villaggio del Festival situato nel Parco di Villa Ormond.

Gli artisti sono stati selezionati da Webboh, il giornale web più famoso della generazione Z che racconta ciò che accade quotidianamente in rete, tra eventi e tendenze, a salire sul loro palco in collaborazione con lo sponsor “MARLÙ”, il 6 febbraio a Sanremo durante la settimana della Kermesse. Ogni giorno, passeranno dal palco del “Marlù Webboh Fest” gli artisti in gara al Festival, ospiti, creator come Jody Cecchetto, Diletta Begali, A Capo del Globo e altri come creator-conduttori.

ESTER, giovane cantautrice calabrese, allieva della RC Voce e Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale, scopre l’amore per la musica da piccolissima all’età di 3 anni e da allora sente l’esigenza di dover dare voce a ciò che ha dentro. All’età di 14 anni inizia a studiare canto con la vocal coach Cecilia Cesario presso la scuola di alto perfezionamento canoro “RC voce produzione” partecipando al prestigioso Premio Mia Martini in cui si aggiudica il premio dell’anima come migliore interpretazione, inoltre partecipa come ospite all’ultima edizione del Musica contro le Mafie. Dopo il successo ottenuto con “Nuvole Rosse”, distribuito da Sony Music Italy e inserito in una delle playlist editoriali più importanti, ovvero Caleido, il 6 febbraio al “Marlù Webboh Fest” presenterà il nuovo singolo “Cuore Nero” prodotto da CORE (Rosario Canale), pubblicato dall’etichetta Label DMB Production e distribuito da Sony Music Italia.

Antonio Tedesco, in arte TEDDY, classe 2000, allievo della RC Voce e Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale, inizia il suo percorso da cantautore ispirandosi ai più grandi artisti internazionali e del panorama nazionale. Dopo il successo ottenuto con “Sparami ora”, il singolo d’esordio distribuito da Sony Music Italy prende parte del Deejay On Stage 2023 a Riccione, conquistando la semifinale, e poco dopo, apre uno dei concerti di Bianca Atzei in giro per l’Italia. Il 6 febbraio al “Marlù Webboh Fest” presenterà il nuovo singolo “Love” prodotto da CORE, pubblicato dall’etichetta Label DMB Production e distribuito da Sony Music Italia.

Negli anni RC Voce e Produzione ha avuto tantissime soddisfazioni, come la partecipazione di Raffaele Renda ad Amici di Maria De Filippi arrivato al serale, e tanti altri ragazzi che hanno partecipato a contest televisivi come Xfactor, All together now, Festival di Castrocaro, Sanremo Young e, non solo, anche contest importanti come Deejay on stage, ma anche i talent internazionali come The Voice ed Xfactor in Albania.

La RC Voce Produzione è una scuola di alto perfezionamento canoro e artistico diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale che vanta da oltre dieci anni una presenza importante su tutto il territorio nazionale e si configura sicuramente come la prima realtà didattica della voce, del talent scouting e della produzione nel panorama nazionale. A guidare la scuola ci sono due tra i più influenti artisti, cantautori e vocal coach del panorama nazionale:

Rosario Canale, autore multiplatino per Mengoni, Tatangelo, Zero Assoluto e svariate edizioni del Festival di Sanremo, nonché cantautore di Amici di Maria De Filippi nel 2017 e finalista di Castrocaro.

Cecilia Cesario, cantautrice, musicoterapeuta, vocal coach ad Amici di Maria De Filippi e ad Amici di Maria De Filippi Celebrities e protagonista di svariati tour internazionali.