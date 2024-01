Festival della canzone 2024: duetti, cover, sorprese e pronostici!

Mancano ormai meno di 10 giorni all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo. Come di consueto, con l’avvicinarsi dell’esordio, vengono svelati piccoli e grandi dettagli che andranno ad arricchire la kermesse italiana più seguita di sempre.

Pochi giorni fa Amadeus, giunto alla quarta edizione nelle vesti di direttore artistico, ha rivelato a VivaRai2! le novità che riguardano la serata delle cover nonché la più attesa dell’evento. Dunque, venerdì 9 Febbraio a salire sul palco ci saranno tante stelle della musica italiana e straniera.

Tra i nomi di spicco ritroviamo Roberto Vecchioni che si esibirà con il suo brano “Sogna ragazzo sogna”. Poi ancora avremo: Riccardo Cocciante, Ivana Spagna, Donatella Rettore, Gigi D’Alessio, Skin, Aitana, Malika Ayane, Francesco Gabbani e Gemelli Diversi. Non mancheranno i medley con gli Eiffel 65, i BoomDaBash, Fabrizio Moro e Umberto Tozzi, solo per citarne alcuni. Sono previsti omaggi per Ennio Morricone, Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Da sempre, però, il Teatro Ariston diventa anche l’occasione per celebrare anniversari e ricorrenze importanti, che riguardano artisti che hanno fatto grande la storia del Festival. Per questo tra gli ospiti troveremo anche Eros Ramazzotti, che calcherà il palco esattamente 40 anni dopo la vittoria con “Terra Promessa”.

Anche Gigliola Cinguetti potrà festeggiare al meglio i sessant’anni di “Non ho l’età”. Il titolo sembra calzare bene con il Festival, giunto alla sua 74esima edizione in perfetta forma. Ad omaggiare il grande pubblico anche la presenza del maestro Giovanni Allevi e dell’Étoile Roberto Bolle, mentre in una inedita veste da musicista farà il suo ingresso Russell Crowe.

Eppure tra ospiti nostrani ed internazionali, l’attenzione rimane sempre concentrata sugli artisti in gara. Del resto le scommesse per Sanremo 2024 sono già aperte da un po’. Si susseguono i pronostici dentro e fuori la rete tra i possibili vincitori della kermesse. C’è chi lo intravede in uno dei nuovi volti della musica italiana, ma anche chi punta tutto sui nomi che sono già parte della sua storia.

La curiosità, come sempre, abbraccia però anche il look, lo stile e l’approccio adottato dai co-conduttori, che quest’anno saranno: Marco Mengoni, Giorgia, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e l’immancabile Fiorello.

Senza considerare tutti gli imprevisti, fuori onda e scivoloni che pur contribuiscono per certi versi a rendere imperfetto, e forse per questo più amabile, il Festival di Sanremo.