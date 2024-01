Qualche disagio per gli automobilisti in viaggio in A1 tra Lazio e Umbria. Infatti il casello autostradale di Orte (Viterbo) è stato temporaneamente chiuso in entrata e in uscita a causa della protesta di un gruppo di agricoltori, che si sono ritrovati con diverse decine di trattori. Lo riporta il sito di Autostrade. Il casello di Orte è stato poi riaperto poco prima delle 17.