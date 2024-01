Bologna. Arriva il nuovo Car sharing elettrico

Corrente, il car sharing 100% elettrico del gruppo Tper, a cinque anni dal suo debutto, si rilancia valorizzando ancora una volta quelli che da sempre sono i punti di forza di questo servizio di mobilità condivisa: sostenibilità e sicurezza. Corrente ha scelto Volvo Car Italia, che ha sede nazionale proprio a Bologna ed ha creduto e sposato questo progetto, quale nuovo partner automobilistico per il servizio di sharing. Corrente metterà dunque presto in strada 300 EX30, le nuove vetture 100% elettriche di casa Volvo.

Proprio questo mese di gennaio sta vedendo il lancio in contemporanea mondiale della nuovissima vettura prodotta dalla casa svedese, scelta da Corrente in quanto rappresenta un evidente upgrade, condotto in perfetta coerenza con quelle che da subito sono state le linee fondamentali del progetto di Tper per l’avvio e lo sviluppo di una sharing mobility che punta a sicurezza e qualità. Il servizio di car sharing continua, infatti, a puntare su auto a cinque posti, comode, spaziose e completamente elettriche. In questo caso la qualità è quella che caratterizza la tradizione di Volvo, che in questa vettura di dimensioni contenute, la più piccola mai uscita dalla casa automobilistica, riassume un concentrato di tecnologia e di cura nel dettaglio che rappresentano un segno distintivo di questa seconda giovinezza dello sharing Corrente.

Forte dei propri 82.000 utenti, il car sharing Corrente ha oggi una platea di utilizzatori trasversale rispetto alle diverse fasce d’età. Una trasversalità che si è ulteriormente allargata dall’estate scorsa con l’entrata in scena anche di scooter elettrici nella città di Bologna.

Grazie alle nuove Volvo, con caratteristiche di sicurezza massime, anche belle sia negli interni che all’esterno e che saranno tutte su strada dalla primavera, Corrente è certa di entrare ancora di più nel cuore e nelle abitudini dei territori in cui opera e opererà il servizio, al momento attivo nelle città di Bologna, Ferrara, Imola e Casalecchio di Reno.

Molte le dotazioni di sicurezza della nuova Volvo EX30 tra cui: Adaptive Cruise Control (EX30 sterza e frena da sola); Door Opening Alert (radar per rilevare ciclisti e moto che si avvicinano da dietro, emettendo un segnale acustico se qualcuno nell’auto sta per aprire una portiera); Collision Avoidance (per contribuire ad evitare o mitigare le collisioni con altri veicoli, pedoni e ciclisti); Driver Alert System (per rilevare la distrazione o il sonno del conducente). Due gli allestimenti per mettere a disposizione dell’utenza tutta l’autonomia necessaria. 100 vetture avranno infatti la cosiddetta “extended range”: 475 km in modalità city; le altre 200 possono comunque contare su oltre 350 km di autonomia.

Un dettaglio, questo, tutt’altro che trascurabile per il servizio Corrente, che consente di iniziare il viaggio in una città e terminarlo in un’altra e che offre ai propri utilizzatori la massima libertà di movimento, fatto salvo l’obbligo di aprire e chiudere la corsa nell’area di copertura.

Novità importanti sono attese infine per il mondo business: il nuovo upgrade della flotta sarà, infatti, messo a disposizione anche delle aziende con pacchetti di mobility management che consentono di offrire ai propri dipendenti e collaboratori la possibilità di utilizzare un doppio profilo, sia personale che aziendale.

Prosegue intanto l’operazione “Tper3”, lo straordinario vantaggio è riservato ai titolari di abbonamento, mensile annuale al trasporto pubblico locale che già da alcuni mesi possono contare su una promozione nell’utilizzo dello sharing, sia auto che scooter. I primi 41 minuti di ogni noleggio sono, infatti, completamente gratuiti per chi è in possesso di un abbonamento al TPL. Un’occasione graditissima dal pubblico che si conferma anche per tutto il 2024.