La Roma vince 2-1 in Arabia Saudita l’amichevole contro l’Al Shabab

La Roma si impone 2-1 in Arabia Saudita l’amichevole contro l’Al Shabab. I ritmi della partita sono rimasti bassi per tutta la gara che si è resa vivace solo nel secondo tempo quando entrambe le squadre hanno segnato i rispettivi gol. Apre la Roma con il giovane Joao Costa al 54′, pareggia su punizione Carrasco e chiude la sfida Lukaku con il 2-1 finale. I giallorossi ora faranno rientro in Italia nella notte, dormiranno a Trigoria e domani pomeriggio riprenderanno la preparazione in vista del campionato.