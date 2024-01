Lautaro Martinez regala all’Inter la terza Supercoppa consecutiva

Il campione del Mondo Laurato Martinez regala all’Inter la terza Supercoppa consecutiva. Per Simone Inzaghi è il quinto trofeo vinto, nessuno come lui nella storia del calcio italiano. L’Inter supera un Napoli mai domo. Complice il rosso di Simeone che costringe mister Mazzarri a ridisegnare la squadra per giocare in inferiorità numerica per ben 30 minuti. “Vergogna, state rovinando la partita” ha urlato a Rapuano dopo l’episodio chiave. Non solo per la sconfitta al 91’, ma anche Simeone che salterà la sfida contro la Lazio in cui dovrà già fare a meno di Kvara e Osimhen. L’Inter festeggia. Riad è una “succursale” nerazzurra.