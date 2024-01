Incidente in heliskiing a Terrace: morti gli altoatesini Heiner junior Oberrauch e Andreas junior Widmann

Tragico incidente in Canada dove sono morte tre persone che stavano effettuando heliskiing a Terrace. L’elicottero sul quale si trovavano è precipitato in una zona montuosa. Altre quatto persone che si trovavano sul mezzo versano in gravi condizioni. Sono rimasti illesi altri membri della comitiva di altoatesini che si trovavano su un secondo elicottero. Gli amici erano sulle montagne di Terrace in British Columbia per effettuare eliskiing.

Il primo elicottero si è schiantato al suolo in una zona montuosa, il secondo velivolo è atterrato in sicurezza. Nell’incidente è morto anche il pilota, un uomo del luogo, mentre la guida che avrebbe dovuto accompagnare la comitiva durante la discesa è rimasta ferita.

Tra le vittime ci sono Heiner junior Oberrauch, 29 anni detto Heinzl, e Andreas junior Widmann, 35 anni, imprenditore del settore tessile, figlio di Heinrich Widmann. Sono rimasti feriti il fratello di Heinzl, Jakob Oberrauch, 34 anni, amministratore delegato di Sportler, e Johannes Peer, 34 anni, cognato dei due fratelli e direttore finanziario dello stesso gruppo di articoli sportivi. Versa in gravi condizioni Emilio Zierock, 35 anni, della nota cantina vinicola Foradori.

Secondo quanto riferisce The Canadia Press, il “B.C. Emergency Health Services”, lunedì pomeriggio, ha inviato sul luogo dell’incidente tre ambulanze aeree e cinque ambulanze di terra. I paramedici hanno curato quattro pazienti che sono stati trasportati al Mills Memorial Hospital di Terrace in condizioni critiche.