Il boom del noleggio auto a lungo termine in Italia: tendenze e dati del 2023

Il 2023 segna un punto di svolta significativo per il mercato del noleggio auto in Italia, con il noleggio a lungo termine (NLT) che emerge come un trend dominante, in particolare grazie alle formule di noleggio a lungo termine con pronta consegna senza anticipo e alla crescente domanda di veicoli elettrici a noleggio. Una crescita robusta e preferenze chiare delineano un nuovo paesaggio nel settore.

La crescita del settore del noleggio a lungo termine

Il 2023 ha segnato un’impressionante crescita nel settore del noleggio a lungo termine in Italia. Questo segmento ha registrato un aumento del 31,9% nei contratti nel primo trimestre dell’anno, con un totale di 178.391 contratti stipulati, evidenziando una robusta espansione rispetto all’anno precedente.

Così come ci confermano i dati dell’analisi di Fleet Magazine, in termini geografici, la Lombardia emerge come la regione leader nel noleggio a lungo termine, rappresentando il 32,2% dei contratti. Questa tendenza si estende anche in altre regioni come il Lazio, il Piemonte, il Trentino Alto Adige e l’Emilia-Romagna, dimostrando una domanda geograficamente diversificata e una crescente popolarità del noleggio a lungo termine in diverse aree del paese.

Tale crescita sottolinea l’adattabilità del servizio di noleggio alle esigenze sia dei clienti aziendali che privati, offrendo soluzioni flessibili e convenienti in un ampio spettro geografico.

Nonostante un calo generale nelle vendite di veicoli diesel, nel settore del noleggio questa rimane l’alimentazione più richiesta, con una quota tra il 59,8% delle aziende non automotive e il 36,1% dei privati. Allo stesso tempo, vi è un crescente interesse per le ibride HEV, con una quota che varia dal 26,7% al 18,8% tra dealer, costruttori e aziende non automotive. Le ibride plug-in (PHEV) e le elettriche (BEV) mostrano una performance in calo tra i privati​​.

Perché sempre più persone scelgono il noleggio a lungo termine?

Nel contesto attuale, dove flessibilità e praticità sono sempre più importanti, il noleggio a lungo termine si rivela una scelta strategica per soddisfare le esigenze di mobilità personale e aziendale. La possibilità di accedere a una vasta gamma di veicoli, evitando un ingente investimento iniziale e con la comodità di costi gestibili e prevedibili, rende il noleggio a lungo termine un’opzione attraente. Inoltre, grazie a pacchetti che includono manutenzione, assicurazione e assistenza, questa soluzione libera da preoccupazioni e imprevisti, permettendo di concentrarsi pienamente sulle proprie attività. Valutare il noleggio a lungo termine significa quindi scegliere una soluzione che combina flessibilità, convenienza e tranquillità, adattandosi perfettamente alle mutevoli esigenze del mondo moderno.

In sintesi, il noleggio a lungo termine in Italia continua a mostrare una forte crescita e una preferenza significativa sia tra le aziende che tra i privati. La tendenza verso l’uso di veicoli diesel nel noleggio persiste, nonostante le restrizioni più ampie nel mercato automobilistico. La distribuzione geografica del noleggio a lungo termine e la varietà di marche che lo adottano indicano una diversificazione e un’adattabilità del servizio alle diverse esigenze del mercato.