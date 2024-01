Il futuro di Mourinho di chiama Napoli?

Josè Mourinho avrebbe declinato l’offerta dell’Al-Shabab. Lo Special One vorrebbe rimanere in Serie A. Dopo Inter e Roma, il Napoli potrebbe essere la sua terza squadra in Italia. Walter Mazzarri come noto è un traghettatore e il suo contratto si chiuderà a giugno.

Il Presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis vuole un allenatore di grande spessore e Josè Mourinho è la figura ideale. Rimane la questione ingaggio. ADL non è disponibile a spendere 7 milioni di ingaggio, gli stessi che la Roma pagava a Mou. Inoltre ci sono dubbi sul possibile rapporto con ADL.