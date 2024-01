A San Marino smartphone e tablet vietati agli under 11

Una legge destinata a suscitare polemiche. Tablet e smartphone diventeranno off limits per gli under 11 a San Marino. Il Congresso di Stato presenterà una proposta di legge per vietare, almeno nelle scuole elementari e medie, l’uso dello smartphone.

Il Consiglio grande e generale – scrivono i media locali – ha approvato contro gli smartphone agli under 11 una istanza d’arengo, ovvero suggerimento di legge che arriva dai cittadini. L’istanza d’arengo era stata presentata ai Capitani Reggenti subito dopo l’insediamento da un gruppo di docenti delle scuole medie su quella che definiscono “un’emergenza educativa e sociale ormai insostenibile”.

Da qui è nata la richiesta di una maggiore regolamentazione vietando ai minori di 11 anni l’uso di tablet e cellulari, soprattutto nelle scuole ma anche ed eventualmente nei locali pubblici. Una più precisa regolamentazione la si avrà solo con la proposta di legge che recepisce l’istanza.