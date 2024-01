San Costanzo: il programma della festa del Patrono di Perugia

Approvato in giunta il programma delle celebrazioni in occasione della festa di San Costanzo, Patrono di Perugia, prevista per il 29 gennaio.

Questo gli eventi previsti:

Domenica 28 gennaio

alle 17 di fronte all’atrio di palazzo dei Priori partenza, per la basilica di San Costanzo, della processione della “Luminaria”, presieduta dall’Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve S. Em. Ivan Maffeis

alle 18 presso la basilica di San Costanzo Vespri Solenni – Offerta dei doni e del cero da parte del sindaco, con la partecipazione della corale della polizia locale

alle 19 presso il primo chiostro della basilica di San Pietro degustazione gratuita dei prodotti locali, offerta dalla fondazione per l’Istruzione Agraria con possibilità di visita, con biglietto d’ingresso ridotto, della mostra “Il Perugino di San Pietro”, ospitata nella galleria Tesori d’Arte del complesso monumentale in Borgo XX Giugno, a Perugia, che per la prima volta ha riportato in città e riunificato tutti e undici gli scomparti della predella dell’Ascensione di Cristo dipinta per la basilica.

Lunedì 29 gennaio

presso la basilica di San Costanzo alle 8, 10 e 11,30 Sante Messe; alle 16 Vespri

dalle 8,00 alle 20 in borgo XX Giugno Fiera Grande di San Costanzo. In particolare alle ore 10,30 è prevista l’inaugurazione della Fiera e la degustazione del torcolo di San Costanzo

alle 12,00 in corso Vannucci tradizionale degustazione del torcolo di San Costanzo e del vin santo, aperta a tutta la cittadinanza, offerta in collaborazione con Confartigianato, Cna, Confcommercio e associazione Italiana Sommelier

alle 15 in corso Vannucci corsa di San Costanzo (3° Edizione) con premiazione, al termine delle gare, presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori

alle 17 presso la Cattedrale di San Lorenzo solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Em. Ivan Maffeis, con la partecipazione dei Vescovi umbri e delle Autorità.

I torcoli verranno realizzati e forniti gratuitamente dalle panetterie e pasticcerie della città e saranno in parte destinati alla degustazione offerta alla cittadinanza ed in parte consegnati agli ospiti degli Istituti Civili e Religiosi ed alle Case di Cura per anziani e disabili.