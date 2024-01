Grisolia. Marco Casella morto in un incidente stradale a Cetrato

Marco Casella, 33 anni di Grisolia (Cosenza), è morto in seguito ad un incidente stradale nei pressi dell’ospedale Iannelli di Cetraro lungo la statale 18, in località “Testa”. L’impatto ha coinvolto la Bmw, sulla quale viaggiavano Marco Casella e Andrea Perrotta, 30 anni di Grisolia, e un furgone bianco, condotto da un uomo del catanzarese. Marco Casella, in condizioni gravissime, è stato trasportato all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Amantea. All’Annunziata i medici hanno operato il trentenne ma Marco Casella non ce l’ha fatta.

Padre di tre figli, giovanissimi, Marco Casella lavorava con una ditta che si occupa di lavori edili e stradali. I vigili del fuoco del distaccamento di Paola sono dovuti intervenire con le cesoie per aprire un varco fra le lamiere aggrovigliate della Bmw. Quando si è capito che le condizioni erano disperate è stato subito predisposto il trasferimento all’ospedale dell’Annunziata. Non sarebbe in pericolo di vita Andrea Perrotta, nonostante le ferite riportate nell’incidente siano gravi. Il terzo ferito, in condizioni meno gravi, è il conducente del furgone, originario del catanzarese, che si è scontrato frontalmente con la Bmw. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia stradale di Paola.