Balestrate. Ucciso in una rissa Francesco Bacchi, figlio del re delle scommesse online

Ancora un omicidio con una vittima giovanissima. Francesco Bacchi, 20 anni, è stato ucciso nel corso di una rissa iniziata nella discoteca Medusa di Balestrate (Palermo) e poi proseguita all’esterno del locale. Francesco Bacchi è figlio di Benedetto “Nini” Bacchi, il re delle scommesse online. Durante un litigio Francesco Bacchi sarebbe stato colpito con un violento pugno in faccia. Una volta caduto sarebbe stato colpito con diversi calci alla testa. Il corpo si trova alla camera mortuaria dell’ospedale di Partinico.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri, al lavoro per identificare i responsabili sia tramite le testimonianze dei presenti sia grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza del locale. In base alle prime ricostruzioni all’aggressione avrebbero partecipato almeno 6 persone. Ancora non si conoscono però i motivi che avrebbero scatenato la rissa. Sul posto sono arrivati immediati i soccorsi ma per Francesco non c’era più nulla da fare. È morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Civico di Partinico.