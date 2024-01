Lamezia Terme. Incidente in via Sebastiano Guzzi: morta una ragazza di 25 anni

Drammatico incidente stradale sabato mattina a Lamezia Terme (Catanzaro). In via Sebastiano Guzzi una Nissan Pixo è uscita di strada sbattendo contro un muro. A bordo c’erano quattro giovani, due ragazzi e due ragazze. La ragazza di 25 anni che era alla guida è morta nello schianto. Sul posto una squadra di vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, per la messa in sicurezza del teatro dell’incidente e la polizia stradale di Catanzaro per i rilievi di legge.