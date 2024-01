Risparmi fino al 40% con i preventivatori online

I preventivatori online consentono di risparmiare fino al 40% su beni e servizi, compresi quelli legati alle attività più complesse, come la ristrutturazione edilizia. In questo approfondimento spieghiamo il perché e forniamo consigli per utilizzare i preventivatori online al meglio, massimizzando i benefici e riducendo a zero gli eventuali rischi.

Preventivatori online, una risorsa per il consumatore

I preventivatori online sono una risorsa per i consumatori attenti alle spese ma che non vogliono rinunciare alla qualità, e quindi intendono godere di un servizio dagli standard elevati. Cosa sono di preciso? E’ presto detto. Con l’espressione “preventivatori online” si intendono degli strumenti disponibili su siti e piattaforme che rilasciano dei preventivi in automatico. L’utente riempie un form con le caratteristiche del servizio, il sistema restituisce le ipotesi di costo, facendo riferimento al tariffario di imprese e ditte presenti nel proprio database.

Alcuni preventivatori sono, per così dire, manuali e quindi più precisi. In questo caso, l’utente fornisce tutte le informazioni del caso, e in un secondo momento (spesso a stretto giro) viene ricontattato con preventivi più dettagliati e ipotesi di costo completo. Un esempio di questa tipologia è il preventivatore di ristrutturare-casa.org.

Il ruolo dei preventivatori online per chi vuole ristrutturare casa

I preventivatori online rappresentano una risorsa inestimabile in quanto consentono di ottenere in tempi rapidi, se non addirittura immediati, preventivi di massima o persino dettagliati. E i preventivi, o per meglio dire il loro confronto, sono l’unica vera arma a disposizione del consumatore. E’ solo tramite questa attività che è possibile farsi un’idea delle cifre e individuare le offerte migliori.

Questa dinamica si verifica sempre e comunque, a prescindere dal tipo di servizio. Tuttavia, esprime appieno le sue potenzialità in relazione a quei servizi che si caratterizzano per un’importante variabilità dei prezzi. Per esempio, le ristrutturazione edilizie. In questo caso, e secondo recenti studi, chi fa uso dei preventivi, chi li confronta, magari a seguito di un utilizzo oculato dei preventivatori online, può risparmiare fino al 40%.

Si tratta di un percentuale importante, e che assume un significato ancora più suggestivo se si tiene conto del rincaro degli ultimi anni, determinato da un lato dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dall’altro dalle dinamiche innescate dalla fine dell’era dei bonus.

Perché è sempre bene consultare più preventivi

A questo punto, è bene riflettere sull’importanza dei preventivi, e spiegare in maniera più dettagliata perché giocano un ruolo così decisivo per l’obiettivo risparmio.

I preventivi in primo luogo consentono di farsi un’idea dei prezzi, danno il polso della situazione. Un dettaglio non di poco conto in un periodo di elevata inflazione, ma che allo stesso tempo vede i prezzi correre sulle montagne russe, oscillare e cagionare più di qualche disorientamento nel consumatore.

In secondo luogo, i preventivi, ovvero il loro confronto, permettono di individuare, certo all’interno di un paniere circoscritto, l’offerta più conveniente. Non è detto che sia quella la migliore, in quanto spesso a prezzi stracciati corrisponde spesso un servizio di qualità inferiore, ma si tratta comunque di un’opzione da considerare.

Infine, la ricezione dei preventivi mediante preventivatore o servizi affini, permette di saltare il passaggio della selezione delle imprese. Un dettaglio importante, in quanto è proprio in questa fase che molti compiono gli errori più marchiani, precludendosi la possibilità di fruire un servizio di qualità e al giusto prezzo.

Qualche consiglio per chi vuole ristrutturare

I preventivatori online, come tutti gli strumenti, vanno usati con perizia. Soprattutto se sono chiamati in causa per servizi complessi come le ristrutturazioni edili. Il consiglio, in questo caso, è di optare per i preventivatori che restituiscono i risultati magari in tempi non immediati, ma che brillano per dettaglio e usabilità, come quello di ristrutturare-casa.org.

Un altro consiglio è di prestare la massima attenzione alla fase di confronto. La tentazione di optare per l’offerta più bassa è forte, e d’altronde, come abbiamo visto, la differenza può essere anche del 40%. Tuttavia, va tenuto conto anche della qualità del servizio, che è in ultima analisi desumibile dalla reputazione dell’impresa, dal tenore dei feedback degli ex clienti, dalla consistenza del suo portfolio.